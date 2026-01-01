Es tendencia:
Stefanos Tsitsipas impacta al mundo y revela que estuvo a punto de retirarse del tenis: “No podía…”

El ex número 3 del mundo contó que vivió momentos tensos en 2025, que lo hicieron pensar abandonar la actividad profesional.

Por Carlos Silva Rojas

Stefanos Tsitsipas tuvo un complicado 2025.
© Getty ImagesStefanos Tsitsipas tuvo un complicado 2025.

Uno de los tenistas más talentosos del circuito ATP es el griego Stefanos Tsitsipas, quien en 2021 alcanzó a estar en el casillero número 3 del ranking mundial.

El heleno tuvo una notoria baja en su rendimiento en la temporada 2025 y cayó hasta el lugar 36°, todo debido a serios problemas físicos que lo tuvieron muy cerca del retiro.

En los últimos tres o cuatro torneos de la pasada temporada, apenas podría tenerme en pie, así que era necesario encontrar una solución, algo que realmente me ayudara a recuperarme. He tomado todos los pasos imaginables y necesarios para hacerlo y es una gran satisfacción para mí poder deciros que he completado la pretemporada sin dolor ni molestias. Solo espero que esto se pueda mantener durante todo el año”, señaló Tsitsipas.

Tsitsipas cuenta que pensó en dejar el tenis

El ex novio de Paula Bodosa contó que tras su participación en el US Open vivió lo peor, debido a que no podía caminar debido a los malestares en la espalda.

“Me asusté mucho después del US Open, porque estuve dos días sin poder caminar. Eso hizo que me replanteara mi futuro. Visité a uno de los médicos deportivos más prestigiosos del mundo y tan solo deseo que las buenas sensaciones que tengo sigan igual”, recordó.

“Verme tan gravemente lesionado y en un estado de forma física y mental tan malo y sombrío durante tanto tiempo, te vienen a la mente muchas cosas. Fue imposible no pensar qué sería de mi vida en el futuro si seguía así. Hubo momentos en los que me preguntaba a mí mismo por qué hacía eso, qué necesidad tenía de sentir tanto dolor”, agregó.

Tsitsipas ha tenido muchos problemas físicos. (Photo by Mike Stobe/Getty Images)

Por último, Stefanos Tsitsipas reconoció que pensó en más de una ocasión dejar el tenis, pese a que recién tiene 27 años y podría alargar mucho más su carrera si está bien físicamente.

Prefiero dejar el tenis si no puedo disfrutarlo sin dolores que estar luchando constantemente con problemas graves de salud. Quiero ser feliz. Supongo que si no puedo competir, tendré que dejarlo, pero mi sueño sería seguir compitiendo durante diez años más. El tenis me lo ha dado todo, sería durísimo tener que abandonarlo”, cerró.

