Tsitsipas amenaza a su rival tras perder en el US Open: “La próxima vez, no te preguntes por qué te pego”

El griego protagonizó un tenso momento con Daniel Altmaier tras caer en cinco sets y desperdiciar un match point.

Por Javiera López Godoy

Stefanos Tsitsipas (28°) no viene pasándola bien desde hace tiempo y hoy se notó en el US Open.

El griego reconoció hace poco que se siente “perdido” y lo demostró con un episodio bastante polémico tras su derrota ante Daniel Altmaier en segunda ronda del Grand Slam.

El ex número 3 del mundo no contuvo su irá y encaró a su rival durante el apretón de manos, en un gesto que dejó a todos hablando.

La amenaza de Tsitsipas 

El duelo se volvió tenso cuando Altmaier ejecutó un saque bajo durante el cuarto set, algo que molestó visiblemente a Tsitsipas. 

Al acercarse a la red para el saludo final, el griego lo amenazó. “La próxima vez, no te preguntes por qué te pego”, mientras apuntaba un golpe de derecha hacia su rival.

Altmaier, por su parte, no respondió en el momento y prefirió continuar su camino hacia el umpire.

Una temporada difícil para el griego

La derrota marca un nuevo tropiezo en una temporada más que difícil para Tsitsipas. 

El tenista no ha logrado ganar dos partidos consecutivos desde abril y no pasa de segunda ronda en los últimos seis Grand Slams.

Recientemente, volvió a contratar a su padre, Apostolos, como entrenador principal, con la intención de recuperar confianza y preparar la gira asiática que se aproxima.

Pero así como van las cosas, sobre todo con el repudio de la gente que lo llama “mal perdedor”, la cosa se pone difícil.

