Alexander Zverev (3°) se llevó el triunfo en sets corridos ante Alejandro Tabilo (122°) (6-2, 7-6(4), 6-4) en su debut en el US Open.

Pero en vez de celebrar su partido número 150 en Grand Slams con bombos y platillos, el alemán sorprendió con una frase sincera.

“Para ser muy honesto, no fue un gran partido por momentos, pero gané en sets corridos y estoy en la siguiente ronda”, reconoció.

El número 3 del mundo aseguró que, a pesar del resultado, todavía tiene margen para mejorar.

“Hay mucho sobre lo que construir, mucho que mejora, y ya estoy pensando en el jueves”, afirmó tras el encuentro.

Lo que dijo Zverev sobre el partido con Tabilo

Zverev, quien este año ya suma 60 partidos en el circuito, mostró su jerarquía en situaciones críticas.

En el segundo set, por ejemplo, salvó un set point en el 5-6 gracias a un potente primer servicio, y no dio oportunidades a Jano en sus seis oportunidades de quiebre.

Alexander Zeverev en su debut ante Alejandro Tabilo en el US Open (Getty Images).

Su efectividad lo llevó a cerrar el partido en poco más de dos horas, sin dejar que el duelo se alargara hasta la madrugada.

“También es muy importante haber terminado a la 1 de la madrugada y no a las 3, pensando en lo que viene en el torneo”, explicó.

Lo que viene en el US Open

Zverev enfrentará en segunda ronda al británico Jacob Fearnley (60°), quien dio la sorpresa al eliminar a Roberto Bautista Agut (49°).

Zverev, finalista en 2020, sabe lo que es llegar lejos en Flushing Meadows y no esconde sus ambiciones.

“Para mí se trata de ganar el último punto en esas finales. Tengo mucha esperanza de poder hacerlo este año”, dijo.

Tabilo, en tanto, se prepara para el Challenger 100 de Shanghai.