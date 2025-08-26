Mientras Marcelo Ríos y Fernando González ganaron $254 millones en el US Open, esto asegura Tabilo

Marcelo Ríos y Fernando González son los dos tenistas chilenos que más lejos han llegado en el US Open, ambos alcanzando los cuartos de final: Ríos en 1997 y González en 2002 y 2009.

El Chino cayó ante Michael Chang en 1997 por 7-5, 6-2, 4-6, 4-6, 6-3, mientras que González perdió frente a Juan Carlos Ferrero en 2002 por 6-4, 6-4, 6-4 y ante Rafael Nadal en 2009 por 7-6(4), 7-6(2), 6-0.

Los millones que ganaron Ríos y Gonzalez en el US Open

Por llegar hasta cuartos de final en el Grand Slam norteamericano, Marcelo Ríos se llevó un premio de 90 mil dólares, lo que hoy sería equivalentes a unos 86,8 millones de pesos chilenos.

Por su parte, González ganó 175 mil dólares en 2009, es decir cerca de 167,8 millones de pesos.

Entre ambos, suman alrededor de 254 millones de pesos chilenos.

El premio que segura Tabilo

Décadas después, Alejandro Tabilo es el único chileno en competencia en este US Open. Su debut será difícil, ya que lo tocó con nada menos que el número 3 del mundo, Alexander Zverev.

Pero hay una buena noticia. Solo por participar en la primera ronda Jano ya asegura un premio de 110 mil dólares, es decir, unos 106 millones de pesos chilenos.

La cifra que asegura Tabilo supera con creces lo que Ríos y González ganaron incluso en rondas mucho más avanzadas.

Pero, claro, hay que considerar que los tiempos cambiaron y que hoy los premios favorecen muchísimo más a los jugadores.

Si el chileno logra avanzar, los premios crecen exponencialmente:

Segunda ronda: 154 mil USD (149,5 millones de pesos)

154 mil USD (149,5 millones de pesos) Tercera ronda: 237 mil USD (230 millones)

237 mil USD (230 millones) Octavos: 400 mil USD (388,3 millones)

400 mil USD (388,3 millones) Cuartos: 660 mil USD (640 millones)

660 mil USD (640 millones) Semifinal: 1,2 millones USD (1,1 mil millones)

1,2 millones USD (1,1 mil millones) Finalista: 2,5 millones USD (2,4 mil millones)

2,5 millones USD (2,4 mil millones) Campeón: 5 millones USD (4,8 mil millones)

Un desafío histórico para Tabilo

El mejor desempeño de Tabilo en un Grand Slam fue alcanzar la segunda ronda en 2022, tras vencer a Kamil Majchrzak y caer ante Jeffrey John Wolf.

Ahora, enfrentarse a Zverev supone un reto muchísimo mayor, pero también la posibilidad de igualar y superar los logros históricos de Ríos y González, y de paso asegurar premios que ninguna otra generación chilena había logrado en la primera ronda.

