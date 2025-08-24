Alexandra Eala (75°) llegó al US Open sin los focos sobre ella, pero con el corazón de toda una nación detrás.

Y claro que respondió. La joven de 20 años firmó una victoria histórica al vencer por 6-3, 2-6 y 7-6(13) a la danesa Clara Tauson, número 14 del mundo, en un duelo de primera ronda que mantuvo al público al borde del asiento.

Con este triunfo, Eala hace historia y se convirtió en la primera filipina en ganar un partido de cuadro principal en un Grand Slam en la Era Abierta.

Una victoria que trasciende

Este triunfo no es solo una gran sorpresa para el cuadro femenino, sino una declaración de intenciones.

Eala, formada en la Rafa Nadal Academy bajo la guía de Toni Nadal, ya había dado muestras de su talento en marzo, cuando eliminó a Iga Swiatek, entonces número dos del mundo, en el Masters 1000 de Miami.

Lo de hoy confirma que lo suyo no es casualidad, sino el inicio de una historia grande.

Alexandra Eala en el US Open (Getty Images).

Alexandra Eala: Orgullo filipino

“Siempre tengo ganas de más historia. Este partido es inolvidable para mí”, confesó con una sonrisa después de su hazaña.

Eala no escondió el orgullo por sus raíces. “Ser filipina es algo de lo que me siento muy orgullosa. No tengo un torneo en casa, así que poder contar con esta comunidad en el US Open (…) Estoy muy agradecida de que me hayan hecho sentir como en casa”, reveló.

Alexandra Eala celebra su triunfo en primera ronda del US Open (Getty Images).

Una promesa que ya es realidad

Su nombre comenzó a sonar fuerte en 2022, cuando se convirtió en la primera campeona filipina de un Grand Slam júnior individual.

Hoy, con solo 20 años, ya compite de igual a igual con las mejores y sigue derribando barreras para su país.

