Nuria Párrizas (133°) salió a la cancha con la ilusión de sumar su primera victoria en el US Open, pero el sueño duró poco.

Apenas iban cuatro juegos disputados ante la rusa Veronika Kudermetova, con el marcador 2-2 y dos puntos de quiebre a favor, cuando la española de 34 años se torció el tobillo y cayó al suelo.

La imagen fue desgarradora: lloró desconsolada mientras el público la miraba desconsolada.

Nuria Párrizas se lesiona en la primera ronda del US Open (Foto: captura).

Intentó seguir, pero el dolor fue más fuerte

Los médicos acudieron de inmediato y tras varios minutos de atención, le vendaron el tobillo.

Párrizas, que nunca ha podido pasar de la primera ronda en Grand Slam estadounidense, intentó seguir, pero con suerte podía moverse.

Kudermetov salvó los puntos de quiebre y el partido se convirtió en una odisea imposible para la española, que finalmente se acercó a la red y anunció su retiro tras 24 minutos de juego.

Nuria Párrizas llorando tras lesionarse en el US Open (Foto: captura).

Kudermetova hace historia y Sabalenka asoma

La otra cara de la moneda fue para Polina Kudermetova, que celebró su primera clasificación a segunda ronda en un Grand Slam.

Ahora se medirá con Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en una revancha de la final de Brisbane, donde la bielorrusa se impuso en tres sets a inicios de año.