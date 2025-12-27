Todos los ciclos llegan a su fin. En Universidad de Chile, no únicamente Gustavo Álvarez dejó la banca del Romántico Viajero, también hubo quienes cerraron un camino aún más largo con el Bulla.

Es que estamos metidos en medio de la temporada de fichajes del fútbol nacional. Por ende, distintos equipos comienzan a armar su carrocería para deslumbrar con sus planteles en las pistas de la Liga de Primera 2026.

Este es el caso de la Universidad de Chile. El cuadro universitario intenta poner sus primeros fichajes sobre la mesa, tras la exitosa, y a la vez tortuosa, salida de Gustavo Álvarez de la banca azul.

Uno que se va después de mucho tiempo

Pichidangui es una bahía al norte de Santiago que no tiene mucha gente durante el año, pero que se repleta en verano. Un lindo lugar, en el que también se cosechan talentos futbolísticos.

De allí salió Mauricio Morales, volante azul que fue ascendido al primer equipo en plena pandemia, 2021, cuando el encierro era más real que un veraneo en la playa. Fue entonces que comenzó un camino que ya había trazado cuando llegó a los 12 años a la institución bullanguera.

Tras trece años con el club de sus amores, Mauricio Morales finalmente terminó su vínculo con la U de Chile. El volante, que estuvo a préstamo en La Calera, Antofagasta y Magallanes, terminó, de esta forma, su contrato con el club laico y buscará nuevas ofertas.

Dejará la U, el equipo de sus amores | Photosport

Posteo emocionado

“Fueron 13 años perteneciendo al club más grande de chile, estaré siempre agradecido de haberme formado como persona y como jugador”, puso Pichín, como le apodan a Mauricio Morales, en su cuenta de Instagram.

El oriundo de Pichidangui es parte de las múltiples salidas del club, aunque en su caso volvía de un préstamo en Magallanes. Al igual que él, terminan su vínculo con el Bulla Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra, Ignacio Tapia y Cristopher Toselli. Eso, sin contar la salida del propio DT, Gustavo Álvarez.

Los números de Mauricio Morales con la U

Mauricio Morales estuvo cinco temporadas como profesional en la Universidad de Chile: jugó 33 partidos (1.629 minutos) y anotó solo un gol, sin dar asistencias.