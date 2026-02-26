Francisco Meneghini vive una semana compleja como DT de Universidad de Chile. En cosa de días Paqui visitará a Colo Colo en el Superclásico 199 y luego enfrentará Palestino por la Copa Sudamericana, dos duelos donde perfectamente podría jugarse el puesto.

Lamentablemente el rendimiento del argentino en el romántico viajero ha sido una verdadera decepción. De doce puntos posibles en el torneo apenas han sumado tres luego de cero victorias, tres empates y una derrota.

Por lo mismo hay varios en la U que piensan que una salida anticipada podría cambiar bastante la cosas para este 2026, donde se supone que el gran objetivo es por fin ser campeones. Y ojo, que en Azul Azul estarían ya evaluando esta opción.

La fórmula de Universidad de Chile para sacar a Meneghini

De acuerdo a información entregada por La Tercera, en el contrato que Azul Azul firmó con Francisco Meneghini hay una cláusula que podría apurar su salida en caso que así la dirigencia lo quiera.

“Se acordó con el DT que puede ser cesado de sus actividades antes de que cumpla sus dos años de contrato por un valor mucho menor al pago total por sus dos años de contrato”, detalló el mencionado medio.

Francisco Meneghini apenas tiene un 25% de rendimiento en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Para hacer efectivo esto la dirigencia debe decidir despedirlo durante los primeros seis meses de contrato. Ahí solo habrá que pagarle tres meses, mientras que si supera ese primer semestre y es cesado, habrá que costear todo su vínculo hasta diciembre del 2027.

Ahora habrá que ver si esta cláusula es activada en caso de que Paqui pierda ante el Cacique y luego sea eliminado de la Copa Sudamericana ante Palestino. Sea cuál sea el caso, son días claves en que el argentino debe dar con la fórmula para levantar al equipo.

El próximo partido de Universidad de Chile

La U enfrentará a Colo Colo este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

