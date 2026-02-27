Este fin de semana regresa la acción de las artes marciales mixtas a la Arena CDMX con UFC Fight Night 268: Moreno vs. Kavanagh, evento también conocido en este lado del mundo como UFC México.

El combate estelar pone en el centro del octágono al mexicano Brandon Moreno (23-9-2), ex campeón de peso mosca y orgullo local, quien enfrenta en la contienda estelar al británico Lone’er Kavanagh (9-1-0) en una pelea que promete ser intensa.

Este viernes, en la previa del evento, se realizó la tradicional ceremonia de pesajes, la que resultó completamente exitosa: sin dramas ni cancelaciones de pelea. Todos los contendientes cumplieron con el peso establecido. Lone’er Kavanagh, por ejemplo, marcó exactamente 125 libras, mientras que Brandon Moreno dio el peso sin inconvenientes, confirmando así el choque principal.

La fuerte representación latina también brilló, con figuras como Marlon Vera, Ailín Pérez, Regina Tarín -quien vivirá su debut-, además de otros más pasando por la báscula sin inconvenientes.

Eso no fue todo. Porque junto a los pesajes se celebraron los tradicionales cara a cara, los cuales estuvieron marcados por el respeto, pero aún así contó con miradas cargadas de tensión que anticipan una verdadera guerra en la ‘jaula‘ este sábado. Conoce todos los detalles de este imperdible evento de MMA, acontinuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora pelean Moreno vs. Kavanagh en UFC 268?

UFC Fight Night 268 se celebra este sábado 28 de febrero en Ciudad de México en los siguientes horarios de Chile:

Cartelera preliminar: Desde las 19:00 horas.

Cartelera estelar: Desde las 22:00 horas.

La pelea estelar, en tanto, no comenzará antes de las 00:30 horas de la madrugada.

Horarios de UFC en LATAM

Horario Preliminares Horario principales Países LATAM 16:00 horas 19:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas 20:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 21:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 22:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Al igual que el resto de los evento de UFC de este 2026, la única opción de seguir UFC México será de forma online a través de la plataforma de streaming Paramount+ , previo pago de una suscripción mensual.

Cartelera UFC Fight Night 268

Cartelera principal

Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh: Peso mosca

Marlon Vera vs. David Martinez: Peso gallo

Daniel Zellhuber vs. King Green: Peso ligero

Édgar Cháirez vs. Felipe Bunes: Peso mosca

Imanol Rodriguez vs. Kevin Borjas: Peso mosca

Santiago Luna vs. Angle Pacheco: Peso gallo

Preliminares

Ryan Gandra vs. Jose Daniel Medina: Peso mediano

Ailin Perez vs. Macy Chiasson: Peso gallo femenino

Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho: Peso gallo

Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes: Peso pluma

Sofia Montenegro vs. Ernesta Kareckaite: Peso mosca femenino

Erik Silva vs. Francis Marshall: Peso pluma

Damian Pinas vs. Wes Schultz: Peso mediano