La WWE vuelve a la acción este sábado 28 de febrero con el último evento previo a WrestleMania. Se trata de Elimination Chamber, PLE también conocido en Latinoamérica como la “Cámara de la Eliminación” y que tiene grandes contiendas pactadas.

La edición 2026 se celebrará en el United Center de Chicago y hasta el momento albergará un total de cuatro combates, donde participarán más de 15 superestrellas, entre ellas destacan las figuras de CM Punk, Finn Bálor, Becky Lynch, AJ Lee, Cody Rhodes, Randy Orton, Rhea Ripley y Alexa Bliss.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de esta gran jornada de lucha libre.

¿Cuándo y a qué hora es WWE Elimination Chamber?

Elimination Chamber de la WWE se celebra este sábado 28 de febrero a partir de las 21:00 horas de Chile en el United Center de Chicago.

Horarios Chile y LATAM

Horario evento Países de LATAM 18:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 19:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 20:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 21:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Al igual que otros PLE de la WWE, la ‘Cámara de la Eliminación’ se podrá seguir en exclusiva para Chile y gran parte del mundo por la plataforma de streaming, NETFLIX, previo pago de una suscripción mensual.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Royal Rumble ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera de WWE Elimination Chamber

Elimination Chamber Match Masculino: Cody Rhodes vs. Randy Orton vs. LA Knight vs. Jey Uso vs. Trick Williams vs. Je’Von Evans .

. Elimination Chamber Matcha Femenino: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez.

CM Punk vs. Finn Balor por el Campeonato de WWE .

. Becky Lynch vs. AJ Lee por el Campeonato Intercontinental Femenino.

