Este sábado, la WWE enciende oficialmente el camino rumbo a WrestleMania, el evento más grande del año, con la realización de uno de sus espectáculos más icónicos: Royal Rumble, el conocido evento popularmente llamado en Latinoamérica como la ‘Batalla Real’.
La edición 2026 tendrá un escenario inédito: un imponente estadio construido especialmente en Riad, Arabia Saudita, que albergará una noche clave para el futuro de la compañía más grande de wrestling. Conoce todos los detalles de esta gran jornada, a continuación, en RedGol.
¿Cuándo y a qué hora es WWE Royal Rumble 2026?
Royal Rumble de la WWE se celebra este sábado 31 de enero a partir de las 16:00 horas de Chile en un recinto especial realizado en el King Abdullah Financial District de Riad, Arabia Saudita.
Horarios Chile y LATAM
|Horario evento
|Países de LATAM
|13:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|14:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|15:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|16:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver EN VIVO Royal Rumble en Chile y LATAM?
La ‘Batalla Real’ de la WWE no tiene transmisión televisiva e irá tal como aconteció con los PLE del 2025, en exclusiva para Chile y gran parte del mundo por la plataforma de streaming, NETFLIX, previo pago de una suscripción mensual.
- En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Royal Rumble ingresando al sitio www.netflix.com.
Cartelera de Royal Rumble 2026
- Batalla Real de 30 hombres.
- El ganador obtendrá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial Peso Pesado o el Campeonato Indiscutido de WWE en WrestleMania 42.
- Batalla Real de 30 mujeres.
- La ganadora obtendrá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial Femenino o el Campeonato Femenino de WWE en WrestleMania 42.
- Campeonato Indiscutido de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn.
- AJ Styles vs. Gunther.
- Si AJ pierde, deberá retirarse de la lucha libre profesional.