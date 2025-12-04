La lucha libre chilena se anota un verdadero golazo internacional, tras la confirmación de que la empresa nacional Guerra de Titanes confirmara mediante un video en su cuenta de Instagram, la presencia de una estrella de gran calibre mundial para su evento cumbre: Ambición de Poder 2026.

El gran invitado es nada menos que el ex WWE, Dolph Ziggler, conocido actualmente como Nic Nemeth y quien forma parte del roster de TNA. El luchador llegará a Chile y se presentará el sábado 28 de marzo del 2026 en el Polideportivo del Estadio Nacional.

Nemeth se mostró entusiasmado por volver a luchar en Chile, destacando a la fanaticada local: “Siempre quise volver a luchar en Chile, tienen una afición impresionante. Me han contado lo que está logrando Guerra de Titanes y, apenas recibí el llamado, no lo dudé”, señaló el luchador durante el anuncio.

En su etapa en WWE, Nic Nemeth, fue un contendiente habitual de John Cena. (Foto: WWE)

Un palmarés de leyenda que llega a Chile

“El hombre que se roba el show” es una figura reconocida a nivel global, especialmente por su exitoso paso por WWE, donde cosechó múltiples logros:

Dos veces Campeón Mundial Pesado .

. Seis veces Campeón Intercontinental .

. Dos veces Campeón de los Estados Unidos .

. Cuatro veces Campeón en Parejas.

Si bien actualmente no pertenece al roster de la mayor empresa de wrestling, su llegada de Nemeth se produce en un gran momento para su carrera. Recientemente, hizo una aparición especial en Monday Night Raw para participar en el torneo que definió al último oponente de John Cena, donde cayó ante Solo Sikoa, demostrando su vigencia.

La noticia de su llegada a Chile fue celebrada por el recordado, Hugo Savinovich, el excomentarista de WWE, quien participará como promotor y comentarista en el mismo evento con Nemweth destacó la presencia del luchador, señalando que: “Es una superestrella a nivel mundial y llega con más vigencia que nunca, es cosa de ver su reciente regreso en Raw”.

GdT en busca de un récord histórico:

Nemeth o Ziggler, como prefieran llamarlo, es solamente el primer invitado internacional confirmado, pero Guerra de Titanes advierte que no será el único y prometen más sorpresas durante las próximas semanas.

El evento se proyecta como un hito histórico. La directiva de GdT tomó la decisión de dar el salto al Parque Estadio Nacional con el objetivo de romper un récord de asistencia. De lograrlo, Ambición de Poder 2026 podría transformarse en el evento de lucha libre organizado por una empresa chilena con la mayor cantidad de asistentes de la historia , superando con creces la marca lograda en la última edición, que contó con más de cuatro mil fanáticos en el Teatro Caupolicán y la presencia de luchadores como Rhyno, Zack Sabre Jr., Brian Kendrick y ‘Las Cholitas’.

Fecha, horario y entradas para el evento

El evento Ambición de Poder 2026 de Guerra de Titanes se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo del 2026 a las 16:00 horas de Chile en el polideportivo del Estadio Nacional.

La venta de entradas ya está disponible a través del sistema Propass, con localidades disponibles desde los $16.000 galería hasta los $69.000 en ringside.

¡Ojo! Adicionalmente, habrá Meet and Greet con los luchadores, el cual será exclusivo para quienes adquieran la localidad Ringside.