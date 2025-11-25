Instalada hace rato como estrella de la WWE, sigue haciendo historia la chilena y campeona Mundial Femenina, Stephanie Vaquer. La oriunda de San Fernando ahora defenderá el título en uno de los PPV grandes de la empresa.

Se trata de Survivor Series WarGames, donde este sábado La Primera saldrá al ring ante una de las icónicas luchadoras que dio que hablar tanto dentro como fuera del ring: Nikki Bella.

La ex pareja de John Cena regresó a la empresa y pese a que partió como dupla en el cuadrilátero con Vaquer, terminó traicionándola. Por eso, la guerra estalló entre ambas y “La Primera” lanzó directo aviso a su rival.

Stephanie Vaquer lanza amenaza “a la chilena”

Stephanie Vaquer ocupó sus redes sociales para remecer a los fanáticos de la WWE. Ahí, ocupó un clásico chilenismo para decirle a Nikki Bella que ni John Cena la salvará de la pelea por el título Mundial Femenino de WWE este sábado.

“Me voy a hacer un par de chalas contigo en Survivor Series”, amenazó la chilena, en viral publicación con más de 35 mil visualizaciones. Ambas chocarán por el campeonato, pero con un tinte de revancha tras la traición de Nikki Bella.

Es que la ex de John Cena ha dado que hablar en su regreso a la empresa tras años alejada. Volvió con todo al ring y rápidamente entró en la órbita del título de Vaquer, quien defiende su racha triunfal tras calzarse el oro.

Y la pelea tendrá ojos fuera del ring, ya que el propio John Cena será parte del evento. El 17 veces campeón mundial defenderá el título Intercontinental, ante Dominik Mysterio, en otra de las joyas de la jornada en Survivor Series WarGames.