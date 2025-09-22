El corolario perfecto de la conmemoración de nuestras Fiestas Patrias. La luchadora Stephanie Vaquer se convirtió en la primera mujer latinoamericana en ser campeona mundial femenina en WWE. Un hito que provocó multiples reacciones.

Es que no sólo dentro del ambiente de la lucha libre hubo palabras para la oriunda de San Fernando, en nuestro país varias figuras aprovecharon el descargo de “La Primera” en redes sociales para expresarse con emoción.

De todos los comentarios que había en el Instagram de Vaquer, el que más llama la atención fue el que dejó Colo Colo. El cuadro popular que a través de su cuenta oficial y verificada, le dejaron un sentido mensaje para la peleadora chilena.

El mensaje de Colo Colo para Stephanie Vaquer

La publicación hecha por la sanfernandina, que hasta ahora ya cuenta con más de 253 mil “me gusta” y otros 5.500 comentarios, encontró un mensaje del Cacique, que también generó poco más de 2 mil reacciones en la red social.

“¡LA PRIMERA! Felicitaciones Stephanie. Un saludo del Eterno Campeón”, fue el posteo que realizó Colo Colo para Vaquer, que incluyó emojis como un aplauso, la bandera chilena, un trofeo y el clásico saludo con la mano de los hinchas albos.

Más figuras chilenas se rinden ante “La Primera”

Junto con los albos, hubo otras reconocidas personalidades del deporte nacional que aplaudieron y elogiaron lo hecho por Stephanie. Tal es el caso de la arquera Christiane Endler, quien escribió “Gigante, muchas felicidades. ¡Los sueños si se cumplen!

No fueron los únicos. En Instagram aparecieron comentarios de figuras de WWE como Nikki Bella, CM Punk, Rey Fénix y el comentarista en español Marcelo Rodríguez, además de su actual pareja, el también luchador Myles Bourne, entre otros.

