Chile está en la cima de la lucha libre mundial. La sanfernandina Stephanie Vaquer se convirtió oficialmente en la primera mujer latinoamericana en conseguir el máximo logro en la WWE, como es el Campeonato Mundial Femenino.

Tras una lucha histórica en el evento Wrestlepalooza en Indianapolis, donde logró superar a la japonesa Iyo Sky, la nacional conquistó nada menos que su tercer título en más de un año en la compañía, tras poseer el cinturón Norteamericano y Femenino de NXT.

Luego de la celebración que se vio en pantalla, donde compartió junto a su padre este logro, que la veía luchar por primera vez en su vida, Vaquer recibió la bendición de nada menos que el máximo ejecutivo de la WWE, el histórico peleador Triple H.

A través de su cuenta en Instagram, que cuenta con 7.8 millones de seguidores, el máximo ejecutivo de la empresa estadounidense de lucha libre exhibió un video en backstage, donde abrazó a la chilena y la consoló por la emoción que mostraba ella tras el éxito.

Si bien en el video no se puede apreciar con claridad qué le dijo a Vaquer tras alcanzar el máximo logro posible en WWE, Triple H subió un posteo a esta red social dejándole en claro a seguidores y haters que “La Primera” tiene su ‘bendición’.

“Es sólo el comienzo para La Primera… Increíble presentación en el gran escenario”, escribió The Game, en un mensaje que ya alcanza los 400 mil “me gusta” además de otros 4.444 comentarios, casi la mayoría de chilenos orgullosos por la oriunda de San Fernando.

¿Dónde ver los próximos combates de “La Primera”?

Como ya es habitual durante el 2025, en Chile y en el resto de Latinoamérica, todos los eventos de WWE y NXT irán de manera EXCLUSIVA a través de la plataforma NETFLIX , previo pago de una suscripción mensual.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir ingresando al sitio www.netflix.com.