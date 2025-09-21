Este sábado se vivió un hecho histórico para Chile, cuando nuestra compatriota Stephanie Vaquer participó en el evento de WWE, Wrestlepalooza 2025 y se consagró por primera vez como campeona del Título Mundial Femenino de la compañía , tras imponerse en una dura lucha frente a la exmonarca, IYO Sky.

Hito trascendental no solo para nuestro país, sino también para toda Latinoamérica, ya que “La Primera” se convirtió en la primera mujer latinoamericana en alcanzar semejante logro.

Tras su histórica victoria, Vaquer no ocultó la emoción de marcar un precedente en la compañía de wrestling más importante del mundo. La chilena rompió el silencio y expresó su alegría y orgullo a través de una potente reflexión en sus redes sociales, mensaje que rápidamente fue replicado y celebrado por fanáticos y grandes figuras que la felicitaron por su hazaña.

La potente reflexión de Stephanie Vaquer tras ganar el título de WWE:

“La Primera” publicó un mensaje en sus diferentes redes sociales que comenzó con la siguiente frase en inglés: “They call us dreamers, but we’re the ones who don’t sleep”, el cual se podría traducir como: “Nos llaman soñadores, pero somos los que no dormimos”.

Tras ello, agregó el siguiente emotivo mensaje: “Soñé con esto toda mi vida. Hoy me convierto en la Campeona Mundial de WWE, la primera 👆🏻 mujer latinoamericana en lograrlo. Gracias a todos los que han creído en mí ❤️ #Wrestlepalooza #Cuecapalooza”.

El mensaje de la chilena fue ampliamente recibido por los fanáticos del wrestling, y también los nacionales, permitiéndole conseguir hasta el momento un total de 136 mil “likes” en Instagram (y 26 mil en X), además de más 3 mil comentarios en la red social de Meta, en su mayoría de figuras nacionales e internacionales felicitándolas por su logro.

Entre los mensajes más destacados a Stephanie Vaquer, aparece el mensaje de la portera nacional, Tiane Endler, quien le escribió: “Giganteeee muchas felicidades 👏🏽👏🏽 Los sueños si se cumplen!!”, además de la cuenta oficial de Deportes Colchagua, quien escribió: “La Primera 👏💙🤍 te amamos pooooo😍” y por si fuera poco, también hizo presencia Natalya, compañera de “La Primera” en la WWE y una de las luchadoras con más recorrido actual en la empresa y quien la felicitó señalándole: “Congratulations!!!!!!!!👏👏👏”.