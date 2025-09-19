Es tendencia:
¿Dónde y a qué hora ver WWE Wrestlepalooza con Stephanie Vaquer?

Este fin de semana la WWE celebra la primera versión de Wrestlepalooza desde Indianápolis, Estados Unidos.

Por Franco Abatte

El Gainbridge Fieldhouse de Indianapolis albergará la primera edición del Wrestlepalooza.
© WWEEl Gainbridge Fieldhouse de Indianapolis albergará la primera edición del Wrestlepalooza.

A menos de un mes de la celebración de Clash In Paris, la WWE se prepara para celebrar otro gran evento, se trata de la primera versión de Wrestlepalooza, show que promete acción, emoción y combates históricos desde el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis.

En este nuevo PLE, la atención estará puesta en los combates titulares y en la participación de figuras que han marcado la industria. Entre ellos destaca la presencia de Stephanie Vaquer, “La Primera” llega con la ilusión de meterse en la historia grande de la empresa al enfrentar a la ex campeona, Iyo Sky, por el Campeonato Mundial Femenino, hoy vacante.

Histórica jornada que le da la bienvenida a la WWE a ESPN en Estados Unidos y que adicionalmente contará con la participación de grandes leyendas como John Cena, Brock Lesnar, Cody Rhodes, Drew McIntyre, CM Punk, AJ Lee, Seth Rollins y Becky Lynch, entre otros. Revisa todos los detalles de este evento, cartelera, programación, horarios en Chile y Latam, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora comienza WWE Wrestlepalooza 2025?

WWE Wrestlepalooza se celebra este sábado 20 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis.

Mira, a continuación, los horarios para los distintos países de Latinoamérica:

Horario eventoPaíses de LATAM
17:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
18:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
19:00 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
20:00 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver el evento de WWE EN VIVO en Chile y LATAM?

Al igual que los otros grandes eventos de este 2025, el evento a celebrarse en Indianapolis irá EN VIVO para Chile y en gran parte del mundo solamente a través de la plataforma de streaming, NETFLIX.

  • En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Wrestlepalooza ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera confirmada para WrestlePalooza 2025

Para el evento de este sábado, la WWE ha confirmado hasta el momento cinco combates, uno de ellos con Stephanie Vaquer como protagonista.

  • John Cena vs. Brock Lesnar.
  • Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, pelea por el Campeonato de la WWE.
  • CM Punk y AJ Lee vs. Seth Rollins y Becky Lynch.
  • Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer, pelea por el Campeonato Mundial Femenino.
  • Jey Uso y Jimmy Uso vs. Bronson Reed y Bron Breakker.
“La Primera” anima uno de los grandes combates de Wrestlepalooza 2025. (Foto: WWE)

“La Primera” anima uno de los grandes combates de Wrestlepalooza 2025. (Foto: WWE)

