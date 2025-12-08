Universidad de Chile está a la espera de una última reunión con el técnico Gustavo Álvarez donde se tomará la decisión de su futuro, más allá de que el argentino ha pedido su salida.

Por lo mismo, en Azul Azul se trabaja por un nuevo nombre para asumir el plantel de cara a la temporada 2026, teniendo en cuenta la gran revancha que quieren en la Copa Sudamericana.

En ese sentido, apareció un nuevo nombre en la lista de entrenadores en el radar de la U, pero este sorprendió por el alto valor que lo hace casi imposible sin romper el chanchito.

Se trata del ex técnico de la selección chilena y campeón con O’Higgins, Eduardo Berizzo, quien fue comunicado por la dirigencia de la U, aunque de inmediato se aplicó freno de mano.

Berizzo puso el freno de inmediato al interés de Universidad de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué pasó con U de Chile y Eduardo Berizzo?

Así al menos lo detalló el medio Bolavip Chile, quienes confirman los acercamientos de Universidad de Chile con Eduardo Berizzo, para que sea el gran tapado como DT de los azules.

“El DT argentino fue contactado por Azul Azul, pero la conversación entre las partes no fue fructífera”, destacan en el citado medio.

“La razón: el alto costo del estratega argentino de 56 años. A pesar de no tener club en este momento, su arribo al cuadro universitario es prácticamente una utopía”, detallan.

Por lo mismo, seguirán trabajando en los nombres que se han apuntado con Francisco Meneghini, Nicolás Diez y Martín Anselmi, en orden de prioridad para los azules.

