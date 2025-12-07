Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Matías Zaldivia revela qué le pidió el plantel de U de Chile a Gustavo Álvarez: “Él fue claro”

Uno de los referentes de la interna aseguró que es una decisión propia, pero que creen que es el indicado para seguir al mando.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Matías Zaldivia contó que el DT había contado a los jugadores de su decisión.
Matías Zaldivia contó que el DT había contado a los jugadores de su decisión.

La salida de Gustavo Álvarez será la mayor preocupación de Universidad de Chile durante los próximos días, donde el mismo presidente Michael Clark aseguró que habrá una conversación para tomar decisiones.

Pero faltaba por conocer la palabra de la interna del camarín de los jugadores, quienes se habían mantenido un tanto al margen de la polémica, además que siempre con una opinión positiva de su continuidad.

Por lo mismo, una vez que terminó el partido ante Deportes Iquique, donde vencieron por 3-2 en el estadio Tierra de Campeones, fue uno de los capitanes quien sacó la voz.

Matías Zaldivia aclaró la situación de Gustavo Álvarez con su plantel, dejando en claro que ya había conversado con todo el camarín, aunque explica que será decisión del propio entrenador el futuro de la U.

Gustavo Álvarez dijo que ante Iquique era su último partido. Foto: Alex Diaz/Photosport

Gustavo Álvarez dijo que ante Iquique era su último partido. Foto: Alex Diaz/Photosport

Michael Clark deja la puerta abierta a Gustavo Álvarez: la voltereta que ilusiona a U de Chile

ver también

Michael Clark deja la puerta abierta a Gustavo Álvarez: la voltereta que ilusiona a U de Chile

¿Qué le dijeron de la U los jugadores a Gustavo Álvarez?

Matías Zaldivia fue un referente en la interna de Universidad de Chile en el proceso de Gustavo Álvarez, quien en varias oportunidades llevó la jineta de capitán, por lo mismo su opinión tiene un peso dentro del grupo de jugadores.

Publicidad

Por lo mismo, reveló que: “Gustavo ya había hablado con nosotros, él siempre fue bien claro. Tendrá que aclara su situación con el club, no hay mucho mas que decir”.

En la misma línea, aseguró que para los jugadores es prioridad su continuidad: “Sí, obvio, pero no es una decisión nuestra es personal”.

Pese a esto, no quiso contar detalles de la conversación que tuvo Gustavo Álvarez en el camarín de la U, como una solicitud para que no se vaya del club: “Es un tema de intimidad si le pedimos algo”.

Publicidad

Revisa sus declaraciones:

Lee también
Los lamentos de la U por no ir a la Copa Libertadores: "No sé si retroceso..."
U de Chile

Los lamentos de la U por no ir a la Copa Libertadores: "No sé si retroceso..."

DT de Coquimbo revela lista de jugadores de la U que felicitaron al campeón
U de Chile

DT de Coquimbo revela lista de jugadores de la U que felicitaron al campeón

¡Pinilla pide pifias para Gustavo Álvarez ante su adiós de la U!
U de Chile

¡Pinilla pide pifias para Gustavo Álvarez ante su adiós de la U!

¡Oficial! González deja atrás a Coquimbo y es presentado en su nuevo club
Noticias

¡Oficial! González deja atrás a Coquimbo y es presentado en su nuevo club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo