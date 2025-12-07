La salida de Gustavo Álvarez será la mayor preocupación de Universidad de Chile durante los próximos días, donde el mismo presidente Michael Clark aseguró que habrá una conversación para tomar decisiones.

Pero faltaba por conocer la palabra de la interna del camarín de los jugadores, quienes se habían mantenido un tanto al margen de la polémica, además que siempre con una opinión positiva de su continuidad.

Por lo mismo, una vez que terminó el partido ante Deportes Iquique, donde vencieron por 3-2 en el estadio Tierra de Campeones, fue uno de los capitanes quien sacó la voz.

Matías Zaldivia aclaró la situación de Gustavo Álvarez con su plantel, dejando en claro que ya había conversado con todo el camarín, aunque explica que será decisión del propio entrenador el futuro de la U.

Gustavo Álvarez dijo que ante Iquique era su último partido. Foto: Alex Diaz/Photosport

¿Qué le dijeron de la U los jugadores a Gustavo Álvarez?

Matías Zaldivia fue un referente en la interna de Universidad de Chile en el proceso de Gustavo Álvarez, quien en varias oportunidades llevó la jineta de capitán, por lo mismo su opinión tiene un peso dentro del grupo de jugadores.

Por lo mismo, reveló que: “Gustavo ya había hablado con nosotros, él siempre fue bien claro. Tendrá que aclara su situación con el club, no hay mucho mas que decir”.

En la misma línea, aseguró que para los jugadores es prioridad su continuidad: “Sí, obvio, pero no es una decisión nuestra es personal”.

Pese a esto, no quiso contar detalles de la conversación que tuvo Gustavo Álvarez en el camarín de la U, como una solicitud para que no se vaya del club: “Es un tema de intimidad si le pedimos algo”.

Revisa sus declaraciones: