Antes de comenzar a hacer un análisis del duelo ante la U de Chile, Esteban González dedicó una lista de agradecimientos hacia jugadores azules por su actitud ante Coquimbo Unido, campeón de la Liga de Primera con cuatro fechas de anticipación.

El Chino sabe que logró una temporada de ensueño junto al Barbón, que conquistó su primera estrella en la máxima categoría del fútbol chileno. Todo eso afloró en la fecha 29 del certamen, donde el Romántico Viajero mantuvo vivo el récord del Ballet Azul tras igualar 1-1 ante los aurinegros.

Una mala salida de Gabriel Castellón permitió el gol de Benjamín Chandía, aunque Charles Aránguiz igualó las acciones en el estadio Santa Laura. Primero, eso sí, el puentealtino perdió el duelo ante Diego Sánchez en un lanzamiento penal. Pero pudo vencer al Mono en la segunda oportunidad.

Esteban González sabe que la temporada terminó con la meta más importante cumplida. (Andrés Piña/Photosport).

“Lo primero es agradecer a Marcelo Díaz, (Matías) Zaldivia, (Leandro) Fernández y (Fabián) Hormazábal. Se acercaron y nos felicitaron por el título”, expuso el Chino, quien en su experiencia como DT contabiliza un paso por Deportes Concepción y también haber sido ayudante de Fernando Díaz en el puerto pirata.

Marcelo Díaz fue uno de los que se acercó al Chino González a dar sus felicitaciones. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Por más historia: Coquimbo le realiza millonaria propuesta a Esteban González

Esteban González muestra gratitud con cuatro jugadores de la U e infla el pecho por Coquimbo

Esteban González sabe que Coquimbo Unido hizo una temporada que quedará enmarcada en la historia hasta la eternidad, sobre todo por los hinchas Piratas y aprovechó de sacar pecho tras el duelo contra U de Chile. “Se cumple un mes desde nuestro objetivo principal”, dijo el entrenador aurinegro.

Matías Zaldivia tuvo algunos encontrones, pero también se dio tiempo de felicitar a los Piratas. (Andres Pina/Photosport).

“Y estamos muy contentos. El récord para nosotros nunca estuvo en discusión, sí era importante en lo externo como un objetivo secundario”, manifestó el otrora lateral derecho de Cobreloa y Huachipato, quien así le restó importancia a no haber podido superar el registro del equipo icónico del Bulla en la década de los 60.

Publicidad

Publicidad

Leandro Fernández también se arrimó para aplaudir el torneo de Coquimbo Unido. (Felipe Zanca/Photosport).

Algo que no es tan relevante. “Pero el equipo logró la meta más importante hace un mes”, sentenció el Chino González, quien podría partir de Coquimbo Unido y del fútbol chileno: ya recibió una oferta del Querétaro en México para tener su primera experiencia en el extranjero. El tiempo dirá…

Fabián Hormazábal también quiso felicitar a Coquimbo Unido por su primera estrella en la élite del fútbol chileno. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Mono Sánchez tira palitos con Coquimbo Unido tras empate vs U de Chile: “Aunque les molesten las fotos con la copa…”

Revisa el compacto del 1-1 entre Universidad de Chile ante Coquimbo Unido