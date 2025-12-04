En los pasillos de la ANFP, uno de los temas que quiere dejar abrochados Pablo Milad antes de dejar la presidencia del fútbol nacional es la venta de los derechos de televisión e imagen para transmitir los partidos de la Selección Chilena con miras al Mundial 2030.

Actualmente, quien emite los encuentros de todas las categorías de La Roja es Chilevision, en un contrato que concluirá después de la Copa del Mundo del próximo año en Norteamérica. Por ello, en Quilín buscan asegurar un jugoso contrato para sus arcas.

Por lo mismo, pese a que ni siquiera la Conmebol confirmó el formato de las Eliminatorias para el Mundial 2030, la ANFP quiere cerrar este tema a la brevedad, y según Radio ADN, hay cuatro empresas interesadas en adquirir los derechos de la Selección.

Los interesados en transmitir a la Selección Chilena

La emisora reveló que de este cuarteto de oferentes ya se conocen a tres de ellos, de los cuales sólo uno representa a los canales nacionales de televisión abierta. El resto son empresas extranjeras que buscarán explotar el producto a nivel global.

La primera de las foráneas es la española Mediapro, la cual en Chile maneja las transmisiones de los partidos de fútbol en las principales categorías, además del VAR. La otra es la argentina Lions, que organizó la última gira de la Selección Chilena por Rusia.

Mientras que la representante local es nada menos que Megamedia, cuyo principal producto es el canal Mega, que en las últimas Eliminatorias transmitió dos juegos de La Roja, ante Bolivia y Brasil, ambos de visita, y que fue ostentora de los derechos en el camino rumbo a Rusia 2018.

¿Cuándo volverá a jugar La Roja?

Tras la última gira por Rusia, la Selección Chilena deberá esperar hasta la fecha FIFA de marzo para tener nuevos partidos amistosos. Resta por conocer los rivales que tendrá y quién será su técnico, aunque muy seguramente estará Nicolás Córdova de forma interina.