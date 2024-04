El avance de la tecnología ha permitido que los televisores inteligentes (Smart TV) puedan acoplarse por decirlo de alguna manera a tu computador. En simples pasos puedes compartir contenido de tu PC a tu TV en pocos segundos y puedes ver todo el contenido de tu equipo de trabajo en una gran pantalla.

El hecho de que funcionen juntos también puede ser significado de que una pueda arruinar la performance del otro.

Es decir, una usuaria comenzó a tener problemas de rendimiento en su PC desde 2020 y, recién ahora en 2024, se enteró de que la culpa era de su TV. ¿Cómo fue posible?

La razón por la que tu Smart TV podría ser culpable de los problemas en tu PC

Todo inició cuando Priscilla Snow, diseñadora y compositora de juegos, publicó en la red social Cohost acerca de problemas en su PC. En resumen, Snow no podía abrir ciertas configuraciones como la Configuración de Pantalla o el Administrador de Tareas en Windows, algo que resulta extraño si no se tratara de virus.

Sin embargo, la retroalimentación de comentarios en Cohost llegaron a una curiosa conclusión: el culpable era su TV Hisense.

Un culpable y una solución

El televisor de Snow, un Hisense 50Q8G comenzó a generar ID universales Plug and Play desde 2020. Es decir, creó un ataque de denegación de servicio en su PC lo que se tradujo en un conflicto entre la conexión de su TV con la de su PC.

El hermano de la joven, Kevin Snow, reveló a través de la red social que solucionaron el problema borrando las claves que el TV había generado durante un lapso de cinco minutos. Posterior a ello, optaron por reiniciar el Windows y “todo volvió a funcionar”, explicó en dicha publicación.

“Me alegra mucho que Snow (Priscilla) haya solucionado el problema (suena molesto), pero no sé por qué existe el problema en primer lugar. Le envié un correo electrónico a HiSense solicitando comentarios, pero la empresa no respondió. (También me comuniqué con Snow). Supongo que el problema se debe simplemente a un código incorrecto, pero no estoy seguro”, y agregó que “Me reí tanto que lloré. Sentí que había resuelto un asesinato”, sostuvo Kevin.

Finalmente, el joven aprovechó la instancia para dar un consejo, advirtiendo que “Si tienes problemas con tu computadora y tienes un dispositivo doméstico inteligente conectado, la solución de problemas también debe incluir ese dispositivo”.