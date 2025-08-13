La selección chilena se prepara para jugar lo que serán sus últimos partidos del año. Mientras en septiembre disputará ante Brasil y Uruguay las fechas finales de las Eliminatorias, en noviembre se verá las caras ante Rusia y Perú en un interesante triangular.

Y decimos interesante porque será en suelo ruso donde el equipo de todos bajará el telón de un año lamentable, enfrentando a ambas selecciones en Sochi. Estos amistosos serán dirigidos por Nicolás Córdova, quien asumirá de manera interina por lo que resta del año.

Pese a que los duelos se ven una buena oportunidad de darle rodaje jugadores algo más jóvenes pensando en el futuro, en Rusia no están ni ahí con esa mentalidad y esperan a una Roja con jugadores ya consagrados y de vasta experiencia.

“Lo principal es que no vengan con jugadores jóvenes”

Así lo dejó en claro Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la RFU (Unión de Fútbol de Rusia), quien echarla con sitio Metaratings aseguró que como combinado esperan que tanto Chile como Perú viajen con su mejor contingente.

“Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales, ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales”, partió diciendo.

Rusia espera que la selección chilena viaje con su mejor contingente para los amistosos de noviembre. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el dirigente aseguró que “pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU, que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país”.

“Cuando enfrentamos a Chile y Perú, sabemos en que piso estamos como equipo. Veremos si llegan con sus equipos más fuertes. Acá, lo principal es que no vengan con jugadores jóvenes. En cualquier caso, son equipos fuertes con futbolistas de renombre”, concluyó.

¿Cuándo jugará Chile ante Rusia y Perú?

La Roja enfrentará a Rusia el sábado 15 de noviembre Stadion Fisht de Sochi y tres días más tarde, el martes 18, a Perú en el mismo recinto.

