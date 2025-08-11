¿Último baile? En Rusia anuncian retorno de la ‘generación dorada’ para amistoso de la Roja

La selección chilena empieza a dar vuelta la página tras el fracaso de Ricardo Gareca. Por lo mismo, ya se preparan dos amistosos internacionales para buscar el recambio para ya mentalizarse en el próximo Mundial de 2030.

Para ello, desde la ANFP se confirmaron dos amistosos en noviembre. Tras finalizada las Eliminatorias, la Roja tendrá encuentros ante Rusia y Perú para buscar nuevos jugadores para comandar el próximo proceso de clasificatorias.

ver también Buenas noticias para Nicolás Córdova de cara al Mundial Sub-20

Esta jornada, la cuenta oficial de la selección de Rusia anunció la fecha oficial de los próximos partidos de Chile. Pero dicha publicación llamó la atención ya que podría ser el último baile de la ‘generación dorada’.

¿Cuándo juega Chile contra Rusia y Perú?

En la publicación realizada se indica que Rusia se medirá ante Chile el próximo 15 de noviembre en Sochi, específicamente en el Estadio Fisht y con capacidad de 45 mil personas.

Posteriormente, el 18 del mismo mes se disputará una nueva edición del ‘clásico del Pacífico’ entre Chile y Perú. Lo que se jugará también en el mismo recinto.

ver también ¡Junten miedo! Lucas Assadi se pone la mochila y quiere liderar a la nueva selección chilena camino al 2030

Pero lo llamativo fue la publicación que realizaron con una gráfica que contó con las máximas estrellas de los equipos que disputarán este triangular. Entre ellos, asomó la imagen de Arturo Vidal en representación de la Roja.

Publicidad

Publicidad

Lo que de inmediato hizo alusión a lo que podría ser el último baile del King con la camiseta de la selección. Mientras que otros postularon que solo sería una maniobra de marketing para sumar interés de los hinchas. En especial porque Nicolás Córdova asume en el cargo de momento para renovar el camarín.

Pese a ello, los hinchas apoyaron los amistosos que se disputarán en noviembre y en minutos sumó más de 20 mil me gusta solo en Instagram.