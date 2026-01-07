Magallanes cerró un complejo 2025 donde terminó en el décimo lugar de la tabla de posiciones de Primera B y no logró ascender a la máxima categoría del fútbol chileno. Ante esto, el cuadro comienza a reforzar lo que será la nueva temporada y ya cerró a dos importantes refuerzos.

La Academia anunció que Alessandro Toledo fue renovado para el 2026, además de anunciar dos incorporaciones. Bruno Liuzzi jugador que disputó el 2025 en Concón National de la Segunda División, y Joaquín Muñoz, cuyo último club fue Deportes Concepción.

El regreso de Bruno Liuzzi a Primera B

A través de sus redes, el equipo oficializó ambas llegada, donde el jugador habló de su llegada al equipo. “La verdad es que un paso muy grande para mí de vuelta volver a la categoría. Contento, el grupo me recibió muy bien, el cuerpo técnico también, así que nada, muy feliz de poder estar acá y poder estar de vuelta haciendo la pretemporada desde el día 1″, comentó en un registro.

Añadiendo que sobre sus metas para esta temporada, añadió: “Voy a dejar todo en cada partido, cada entrenamiento y después voy a tener siempre muchas ganas de ir por más, de querer cosas grandes. Voy a tener felicidad dentro de la cancha y mucho respeto pro esta camiseta, que la verdad me dio un paso muy grande en mi carrera”.

Asimismo, apuesta por los resultados para esta temporada. “Creo que grupo hay, del día uno se nota que hay buen camarín, buena gente, así que eso es un paso muy importante para lograr el objetivo que todos queremos que es ascender”.

La carrera de Bruno Liuzzi

El jugador de 25 años comenzó el jugador comenzó su carrera en Sarmiento, pasando por clubes como Unión La Calera, Gimnasia de Mendoza, Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta, llegando a Concón National de la Segunda División el 2025.