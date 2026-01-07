Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Figura de Primera B regresa a la Liga y ficha por Magallanes: “Voy a dejar todo en cada partido”

El jugador reveló detalles de su llegada al equipo de Primera B, tras jugar el 2025 en la Segunda División.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
La academia sumó a un nuevo jugador esta temporada.
La academia sumó a un nuevo jugador esta temporada.

Magallanes cerró un complejo 2025 donde terminó en el décimo lugar de la tabla de posiciones de Primera B y no logró ascender a la máxima categoría del fútbol chileno. Ante esto, el cuadro comienza a reforzar lo que será la nueva temporada y ya cerró a dos importantes refuerzos.

La Academia anunció que Alessandro Toledo fue renovado para el 2026, además de anunciar dos incorporaciones. Bruno Liuzzi jugador que disputó el 2025 en Concón National de la Segunda División, y Joaquín Muñoz, cuyo último club fue Deportes Concepción.

El regreso de Bruno Liuzzi a Primera B

A través de sus redes, el equipo oficializó ambas llegada, donde el jugador habló de su llegada al equipo. “La verdad es que un paso muy grande para mí de vuelta volver a la categoría. Contento, el grupo me recibió muy bien, el cuerpo técnico también, así que nada, muy feliz de poder estar acá y poder estar de vuelta haciendo la pretemporada desde el día 1″, comentó en un registro.

Añadiendo que sobre sus metas para esta temporada, añadió: “Voy a dejar todo en cada partido, cada entrenamiento y después voy a tener siempre muchas ganas de ir por más, de querer cosas grandes. Voy a tener felicidad dentro de la cancha y mucho respeto pro esta camiseta, que la verdad me dio un paso muy grande en mi carrera”.

Fracasó en Colo Colo y ahora se convierte en el octavo refuerzo de Cobreloa

ver también

Fracasó en Colo Colo y ahora se convierte en el octavo refuerzo de Cobreloa

Asimismo, apuesta por los resultados para esta temporada. “Creo que grupo hay, del día uno se nota que hay buen camarín, buena gente, así que eso es un paso muy importante para lograr el objetivo que todos queremos que es ascender”.

Publicidad

La carrera de Bruno Liuzzi

El jugador de 25 años comenzó el jugador comenzó su carrera en Sarmiento, pasando por clubes como Unión La Calera, Gimnasia de Mendoza, Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta, llegando a Concón National de la Segunda División el 2025.

Lee también
¿Uno o dos? El día clave en materia de refuerzos para Colo Colo
Colo Colo

¿Uno o dos? El día clave en materia de refuerzos para Colo Colo

Ángelo Henríquez define su club en 2026 tras sufrir en La Serena
Chile

Ángelo Henríquez define su club en 2026 tras sufrir en La Serena

Cortado en Colo Colo a un paso de encontrar club en Santiago
Colo Colo

Cortado en Colo Colo a un paso de encontrar club en Santiago

El mayor perjudicado con la llegada de Lucas Romero a U. de Chile
U de Chile

El mayor perjudicado con la llegada de Lucas Romero a U. de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo