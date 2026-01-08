Marco Antonio Etcheverry, el histórico mundialista con la selección de Bolivia el 94, no olvida su paso de dulce y agraz por Colo Colo. El Diablo llegó al Cacique a mediados de 1993, donde se mantuvo hasta 1995, con un breve paso intermedio en América de Cali.

En conversación con Radio ADN, el ex mediocampista de hoy 55 años reveló que “en ese momento viví quizás lo hermoso que es la fama. No quiero ser humilde, voy a ser honesto. La fama que viví en Colo Colo fue única”.

“Yo no podía ir al mall. Tenía que ir camuflado con gorra, bien tapado. Si alguien me descubría eran 45 minutos o una hora en fotos y autógrafos. Igual me encantaba, pero hay momentos en que uno quiere más tranquilidad”, agregó.

Etcheverry y el médico que no era el doctor: ¿qué hace aquí?

Por otro lado, El Diablo recordó una anécdota mientras intentaba entender la grave lesión sufrida contra Universidad de Chile. En el Superclásico del 93, el azul Mariano Puyol sufrió una falta y de rebote le cayó de lleno a Etcheverry… el resultado fue una rotura de ligamentos en la rodilla.

La grave lesión del Diablo en Colo Colo y el insólito “médico” que llegó a visitarlo.

“Cuando me lesioné un periodista se metió a mi departamento, haciéndose pasar por el doctor. Eran las 5:30 de la mañana y yo no podía dormir por la lesión. Amanecí sin dormir y cuando escucho el teléfono, contesto y me responde la señora que trabajaba con nosotros y me dice que es el doctor”, contó.

Publicidad

Publicidad

Complementa que “no sé por qué en esos 10 ó 15 segundos de lo que él subió al departamento me dormí. Cuando escuchó en los pasillos, lo miro y no era el doctor de Colo Colo. Le dije: ¿qué hace aquí, señor? Me respondió: Marco, por favor, dame un testimonio”.

El Diablo Etcheverry sentenció que “le dije con mucho respeto: hermano, no puedo dormir hace 10 horas pensando si voy a poder volver a jugar fútbol, no me puedes hacer esto, por favor retírate. Él fue muy educado y se retiró”.