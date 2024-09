El ex jugador del Cacique señaló su gran cariño por el cuadro popular y aseguró que es su favorito ante River Plate.

Se asoma por la esquina la Copa Libertadores para Colo Colo. River Plate será el gran rival que tendrá que enfrentar el elenco de Jorge Almirón, con la esperanza puesta en semifinales.

Es tal la magnitud y la importancia del partido, que desde lejos lo mirarán con interés. Uno de los que mirará a la distancia tiene una historia ligada con el club popular.

Marco Antonio Etcheverry, jugador de Colo Colo a inicios de los noventa, es uno de los que más atento estará al duelo por Copa Libertadores. El Diablo ha vuelto a estar ligado al club, gracias a un grupo de Whatsapp donde recibe información.

“Soy, recientemente, parte de un grupo de Colo Colo, entonces cada día voy sabiendo cosas del club”, señala Etcheverry en conversación exclusiva con Redgol. El ex delantero se refirió a su pasado por el cuadro de Macul y a su visión sobre el presente albo.

Palabras de Marco Antonio Etcheverry

Para el Diablo Etcheverry, no hay una clara desventaja para los albos en el duelo ante River Plate. El ex jugador del Cacique cree que la historia es favorable para ambas escuadras.

“Colo Colo tiene una historia muy importante y ha sido campeón de la Libertadores. Entonces, es un equipo copero. Es lo que le pasa a los equipos grandes, como el Real Madrid, que a veces gana con la camiseta en la Champions”, enfatiza el Diablo, al momento de hablar sobre las posibilidades del Cacique.

“Se van a enfrentar dos potencias, una argentina y otra chilena, que mientras mejor estén preparados mentalmente, mejor. No es fácil, pero tampoco lo es para River”, añade el Diablo.

Recuerdos sobre Colo Colo

No es simplemente una cosa circunstancial. Para Marco Etcheverry, el pasado en Colo Colo lo marcó tanto que no tiene sino palabras de amor para su ex club.

“Más allá de mi lesión, en Colo Colo viví momentos de ensueño. Recuerdo a todos de forma muy especial, desde los jugadores hasta la Garra Blanca”, comienza diciendo el boliviano.

“Me sentí jugando en el Dream Team, porque fui parte de un grupo lleno de estrellas. Mi proceso allí fue único”, cerró el ex jugador de fútbol, que le desea toda la suerte al Cacique para el cruce ante River por Libertadores.