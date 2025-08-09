Colo Colo necesita de volver a los triunfos como agua en el desierto tras dos amargos empates en esta Liga de Primera 2025. El Cacique debe sumar puntos para no quedar más rezagado en la tabla y por lo mismo está obligado a superar sí o sí a Everton este domingo en el Estadio Sausalito.

Lamentablemente para esta brega Jorge Almirón deberá saber sortear una buena cantidad de bajas. Por suspensión no podrán jugar Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa, mientras que por lesión están marginados Óscar Opazo, Alan Saldivia y en las últimas horas Alexander Oroz.

Así las cosas el argentino se las tendrá que ingeniar para armar su oncena titular, jugándosela por varios suplentes para ir por al victoria en suelo viñamarino.

La formación de Colo Colo ante Everton.

En el arco no hay mayores dudas, ya que será De Paul el encargado de resguardar el pórtico colocolino. En defensa dos que irán desde el arranque serán Villagra y Vegas, quienes harán dupla por sobre el suspendido Amor y el juvenil Suárez, los dos que fueron titulares ante Huachipato.

En el mediocampo dirán presente Pavez, Pizarro y Aquino, esto ante la mencionada suspensión de Vidal. Por último, en delantera, el tridente estará compuesto por Marchant y Cepeda por las bandas, dejando como referencia de área al cuestionado Salomón Rodríguez.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Everton?

Viñamarinos y albos se enfrentarán este domingo 10 de agosto desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito. El partido será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025.