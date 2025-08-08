Para nadie es un misterio que Colo Colo tiene un serio problema para cumplir con la regla de minutos con futbolistas Sub 21. Es uno de los dos equipos en Liga de Primera que tiene complicaciones en esta materia, junto con Deportes Limache.

En la actualidad, el Cacique suma un total de 1.011 minutos de un total de 1.890 que exige la normativa de la ANFP, por lo que le restan 879 para lograr la meta. En esa línea, están obligados a poner un jugador nacido a partir del 1 de enero del 2004 durante 73 minutos por juego.

Actualmente son dos los futbolistas en Colo Colo que le permiten sumar para la regla Sub 21, como Francisco Marchant con 774 y Nicolás Suárez con 116. Pero hay otro elemento que pertenece al club, hoy está a préstamo y es el que más minutos acumula en el Torneo Nacional.

El jugador de Colo Colo que más minutos Sub 21 suma

Fueron ocho los jugadores que el cuadro albo cedió a otros equipos de Primera División para que puedan ver acción en la temporada 2025. De ellos, sólo dos le permiten a sus respectivos clubes cumplir con la normativa vigente, y los dos militan en la Región de Valparaíso.

El primero de ellos es el volante Dylan Portilla, quien juega para Deportes Limache y en la actualidad suma 146 minutos para la regla Sub 21. El segundo, el “silencioso” ganador en Colo Colo, como el lateral izquierdo Felipe Yáñez, de 20 años, quien juega en Unión La Calera.

En la presente temporada, bajo la dirección técnica del argentino Walter Lemma, que lo conoció durante su paso por el Cacique, el futbolista del semillero albo acumula un total de 756 minutos, donde además jugó 305 minutos en Copa Chile, donde anotó dos goles.

¿Hasta cuándo tiene contrato con los albos?

La complicación para Yáñez se le vendrá al término de la presente temporada, pues junto con acabar su vínculo con La Calera, finaliza su vínculo contractual con Colo Colo. Por lo tanto, será decisión de Blanco y Negro definir si lo renueva o finalmente le deja partir.