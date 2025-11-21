Colo Colo se enfoca en sus tres finales en la Liga de Primera, donde su gran objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Los albos dependen de sí mismos para lograr un ticket al torneo internacional y bien lo sabe Fernando Ortiz, cuyo futuro depende también de ese hito.

El DT prepara el equipo que enfrentará este domingo 23 de noviembre a Unión La Calera, su primera final, donde irián Fernando De Paul; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Javier Correa.

Ante la ausencia de un juvenil, algo a lo que Colo Colo debe poner atención considerando el minutaje Sub 21, a Fernando Ortiz le preguntaron cuándo regresará Francisco Marchant. El joven delantero se lesionó después del Mundial Sub 20 y volvió a entrenar esta semana.

“Panchito desde el día de ayer (jueves) está con el grupo. De menor a mayor va a ir sumando entrenamientos, ojalá que a partir del día lunes pueda entrar a competición, porque por el parate quizás no estará a la par de sus compañeros, pero ya está considerado para pelear un puesto en el banco“, sumó.

Fernando Ortiz responde por Francisco Marchant en Colo Colo

El eventual regreso de Francisco Marchant es una buena noticia para Colo Colo, que todavía debe 138 minutos Sub 21 en la Liga de Primera. El joven atacante es el jugador que más aportado minutaje juvenil (suma 1.142′) durante este año y sería clave para este cierre de temporada.

Los albos acumulan 1.752 minutos de los 1.890 que exigen las bases del torneo de Primera División. Así, deben sumar un promedio de 46′ por encuentro para ponerse al día en este importante ítem.