Este fin de semana Colo Colo recibe la visita de Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera, antepenúltima jornada del fútbol chileno, donde los albos deben sumar de a tres para seguir soñando con alcanzar puestos continentales.

En ese contexto, Fernando Ortíz prepara cambios obligados para enfrentar al conjunto cementero tras el ajustado triunfo por 2-1 ante Unión Española el pasado 8 de noviembre.

Esto porque el cuadro popular lamentará nuevamente dos bajas del último XI estelar, por un lado, Jonathan Villagra, quien fue doblemente amonestado ante los hispanos, y por otro, Claudio Aquino, quien queda afuera por acumulación de tarjetas amarillas.

La formación de Colo Colo vs. Unión La Calera:

Ante la ausencia de Villagra y Aquino del XI titular, Fernando Ortiz deberá hacer cambios y el primero de ellos es el regreso de Sebastián Vegas, ausente en las últimas jornadas tras su expulsión ante Limache en el polémico empate a dos goles, donde el defensor vio la tarjeta roja a los 38 minutos por una falta que posteriormente cuestionó en redes sociales.

Sin embargo, no será el único cambio. Se adelanta podría volver a la titularidad otro jugador cuestionado en este 2025: Alan Saldivia. El uruguayo ya estaría apto para jugar tras su lesión y podría sumar sus primeros minutos con Ortiz en el banco, en desmedro de Emiliano Amor, titular de manera regular.

Finalmente, el último que regresa es Arturo Vidal. El ‘King’ volvería al once tras dos jornadas fuera por lesión, ocupando el puesto dejado por Aquino.

De esta forma, la formación de Colo Colo contra Unión La Calera este domingo estaría conformada de la siguiente manera: Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro en el mediocampo; mientras que Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Javier Correa animarán la ofensiva alba.

Sebastián Vegas y Alan Saldivia volverían a compartir zafa vs. La Calera. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Unión La Calera?

El enfrentamiento entre Colo Colo y Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera se celebra este domingo 23 de noviembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Monumental de Santiago.

