Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Unión La Calera por la Liga de Primera 2025

Albos y Cementeros se enfrentan en un duelo trascendental por el Campeonato Nacional 2025.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo y La Calera se enfrentan por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo y La Calera se enfrentan por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

Colo Colo regresa a la cancha este fin de semana, luego de una pausa en el fútbol chileno a raíz de las elecciones presidenciales y la fecha FIFA. El Cacique será local en el Estadio Monumental frente a Unión La Calera, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Los albos están en el octavo lugar de la tabla con 41 puntos y tienen en el objetivo de ganar en un partido transcendental en las últimas jornadas del Campeonato Nacional. Mientras que los Cementeros llegan en el onceavo lugar con 29 unidades, obligados a conseguir un triunfo para no peligrar el descenso.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Unión La Calera? Transmisión confirmada

Colo Colo vs. Unión La Calera juegan este domingo 23 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Ortiz prepara 3 cambios: La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera

ver también

Ortiz prepara 3 cambios: La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
Zaldivia entierra su pasado en Colo Colo y revela el objetivo pendiente con la U
U de Chile

Zaldivia entierra su pasado en Colo Colo y revela el objetivo pendiente con la U

El impactante motivo que detendría el regreso de Lucero a Chile
Chile

El impactante motivo que detendría el regreso de Lucero a Chile

Programación Fecha 28 Liga de Primera: Agenda partidos y horarios
Campeonato Nacional

Programación Fecha 28 Liga de Primera: Agenda partidos y horarios

Pronósticos Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción: los Lilas sacaron ventaja con los goles de Larrivey
Apuestas

Pronósticos Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción: los Lilas sacaron ventaja con los goles de Larrivey

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo