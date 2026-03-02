Claudio Borghi dejó clara su debilidad por un jugador de la Universidad de Chile tras el triunfo en el Superclásico. Y no soltó cualquier elogio. El ex DT se rindió, nada más y nada menos, que ante la jerarquía de uno de los referentes del equipo azul.

El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile fue parejo y tenso, pero terminó con los azules celebrando un 1-0 en el Estadio Monumental gracias al tanto de Matías Zaldivia. El resultado encendió los micrófonos y, como era de esperar, Borghi tuvo palabras para todo.

En su análisis en PicadoTV, el Bichi puso el foco en la jugada previa al gol, calificando la falta como insólita y apuntando a una desconcentración defensiva que terminó siendo determinante en el marcador. “La falta que hace (Villagra) es increíble de donde sale el centro del gol, una pelota que estaba perdida y recuperada. Cuando el equipo no está preparado para jugar esa pelota, todo el mundo está desconcentrado”, dijo Borghi.

Aránguiz encandila al Bichi

Borghi no se quedó ahí y destacó con énfasis a Charles Aránguiz como la gran figura del triunfo azul, llenándolo de elogios por su rendimiento y criterio en el mediocampo. Para el ex entrenador, la presencia del volante marcó la diferencia en el juego colectivo de la U.

“La U lo ganó bien, no hay ningún problema. Me voy a quedar con la jerarquía de Aránguiz. Vino medio lesionado, medio viejo y desahuciado, pero es un chico muy regular, que juega bien y tiene mucho criterio, hace que el equipo se vea bien”, comentó Borghi, en un tono que mezcló sorpresa y admiración.

Además, el análisis incluyó a Gabriel Castellón, el arquero de la U, cuya última intervención fue clave para asegurar el triunfo del Romántico Viajero, aunque Borghi también señaló una salida defectuosa que pudo haber complicado el partido. “Castellón bien en la última jugada, tiene muchos problemas en las pelotas aéreas, en una pelota que no llegó, la pudo haber bajado. No hubo muchas jugadas de gol”, cerró.

El balance de Borghi dejó claro que, más allá del resultado, hay nombres que sobresalen y decisiones defensivas por pulir en ambos bandos. Para los hinchas de la Universidad de Chile, la confirmación del buen momento de Aránguiz y la solidez en momentos clave son motivos para ilusionarse; para Colo Colo, queda la tarea de ajustar detalles en la retaguardia.

La jugada del gol de la U.

En resumen…

Universidad de Chile venció 1-0 a Colo Colo con un gol de Matías Zaldivia.

Claudio Borghi destacó la jerarquía y criterio de Charles Aránguiz en el mediocampo azul.

El portero Gabriel Castellón aseguró el triunfo con una intervención clave en la última jugada.

