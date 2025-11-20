Este fin de semana regresa la acción del fútbol chileno con el desarrollo de la esperada fecha 28 de la Liga de Primera, antepenúltima jornada de la temporada 2025 del certamen nacional. Y que aunque Coquimbo Unido ya es campeón, aún quedan grandes objetivos por definir, y uno de los más importantes del año podría resolverse este mismo días viernes, en un duelo que se podrá ver completamente GRATIS.

Así es, porque esta jornada el Estadio Lucio Fariña de Quillota será el escenario de un duelo donde el conjunto de Deportes Limache recibe a la Unión Española en un enfrentamiento clave por salir de la zona de descenso.

Por un lado, los ‘tomateros’ se ubican actualmente en el 14° puesto de la tabla con 22 puntos, salvándose del peligro por solo una unidad. En tanto, los hombres de Santa Laura sí están comprometidos, ya que marchan 15°, un escalón más abajo, con 21 puntos.

Un partidazo con tintes de final, que, si bien también irá por su señal deportiva tradicional, se podrá ver completamente GRATIS por TV abierta.

¿Dónde y a qué hora ver Deportes Limache vs. Unión Española?

El enfrentamiento entre Limache y Unión Española por la fecha 28 de la Liga de Primera se juega este viernes 21 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Además de su emisión habitual por TNT Sports Premium y HBO Max, el duelo será transmitido EN VIVO y COMPLETAMENTE GRATIS por la señal secundaria de televisión abierta de Mega, Mega 2. Disponible en los siguientes canales:

Mega 2

9.2 (HD) en TV abierta digital.

Cableoperadores:

GTD: 839 (HD)

Zapping: 25 (HD)

DirecTV: 1155 (HD)

VTR: 736 (HD)

Claro: 519 (HD)

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: