Unión Española cayó ante Colo Colo y sigue sin encontrar escapatoria para los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025. Pese a ello, el impacto fue mayor que sólo los puntos: Miguel Ramírez renunció a la banca.

Su salida consensuada fue anunciada poco después de la caída de la Unión Española y generó una rápida maniobra en el elenco hispano para sustituirlo. Finalmente, Gonzalo Villagra agarró la olla caliente.

Es que en Independencia están bastante asustados con el descenso. El equipo marcha penúltimo y en dos semanas tendrá un importante duelo ante Deportes Limache, prácticamente una final, que determinará quién empieza a despedirse del descenso.

ver también Vuelve un viejo conocido: Unión Española tiene nuevo DT tras la salida de Miguel Ramírez

Entregan luces de lo que fue la renuncia de Miguel Ramírez

Ha pasado agua bajo el puente, tras la renuncia de Miguel Ramírez. Los días empezaron a correr de manera normal en el Santa Laura y, poco a poco, se dejó de hablar del tema. Pero, el que lo revivió fue Juan Cristóbal Guarello, en La Hora de King Kong.

Según dijo el comunicador, la salida de Cheíto se debió a un desencuentro con parte del equipo. “Miguel Ramírez se peleó con los cabrones del camarín de Unión Española y nunca más pudo volver. ¿Por qué? Porque echó a Torgnascioli“, señaló JCG.

“Desde que echó a Torgnascioli, los Aránguiz y todos esos hue… le hicieron la cruz“, agregó el comunicador, dejando a entender que la mala actuación hispana no sólo se debe a un problema de rendimientos.

Publicidad

Publicidad

“Los cabrones” habrían provocado la salida de Miguel Ramírez | Photosport

¿Cuándo jugará la Unión Española su trascendental encuentro con Deportes Limache?

Será el viernes 21 de noviembre, a las 20.00 horas cuando el elenco hispano se vea las caras con el Tomate Mecánico. El duelo se jugará en el Gustavo Ocaranza de Limache.