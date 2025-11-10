El director técnico de Deportes Limache tenía muy presente la actuación que hizo Unión Española ante Colo Colo. De hecho, Víctor Rivero comparó la derrota del Tomate Mecánico contra Universidad de Chile con esa caída de los hispanos frente al Cacique.

Ambos partidos se disputaron en el estadio Santa Laura. Y estuvieron en la mira de Rivero. “El penal le abre el partido a la U. O la primera jugada del segundo tiempo. Hay momentos del partido donde no nos pueden marcar. A pesar de las virtudes del rival”, manifestó el estratego, un conocedor total del fútbol en la región de Valparaíso.

“Sabemos que si cerramos espacio, nuestras contras siempre generan peligro. Ahora habrá un escenario distinto. El rival también tiene que salir a buscar. Son tres rivales directos. Los cuatro equipos que estamos ahí nos jugamos la vida. En eso no puedes decaer”, expuso Víctor Rivero.

Por esta acción, cobraron penal a favor de Universidad de Chile. (Captura TNT Sports).

De todas formas, tiene argumentos para mantener viva la confianza. “Si has peleado todo el año y tienes una final de Copa Chile significa que el equipo también tiene algo”, dijo el otrora arquero. Tiene razón: disputarán el trofeo en dicha competencia frente a Huachipato.

Víctor Rivero le da indicaciones a Gonzalo Paz en Deportes Limache. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Unión hizo un espectacular primer tiempo, merecía ir ganando. Y cuando estás en esa situación sucede eso. Detalles así cuestan caro. Tenemos que sacudirnos de esto y ver nuestras fortalezas”, anticipó Rivero sobre sus labores primordiales estos días de receso por las elecciones y la fecha FIFA.

Entrenador de Limache elogia a Unión Española y anticipa una final por no descender

En la fecha 28 de la Liga de Primera, Deportes Limache recibirá a Unión Española en un partido que, por esas cuestiones del fútbol, aparece como definitorio en la lucha por descender a la Primera B del balompié nacional. “Ellos merecían ganar el primer tiempo”, dijo Rivero de los hispanos.

Pablo Aránguiz le anotó de tiro libre a Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“No tenemos que desesperarnos. Hay que jugar de la misma manera que hemos jugado todo el año. Con las correcciones de los detalles. Después del receso hemos ganado, metimos una final y pequeños detalles, como la expulsión de Dani (Castro) vs Palestino o los goles en los minutos claves”, reconoció Rivero.

Aunque tiene razones para ilusionarse con mantener la categoría en la élite. “El equipo es valiente, te va a buscar. Tiene coraje, se entrega. Esa es nuestra principal fortaleza, el equipo no negocia el esfuerzo y sabe lo que está jugando. Tenemos que mantenernos en la división. Por eso jugamos todo de esta manera”, apuntó el adiestrador.

“Tenemos que sumar. Sigue dependiendo de nosotros. Jugamos con un rival directo la siguiente fecha. Será una final”, sentenció Víctor Rivero. Aquel partido en que Limache será local ante la Furia Roja se disputará el 23 de noviembre a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

Así quedó la tabla de posiciones en la lucha por no descender de la Liga de Primera 2025

Unión Española sigue en zona de descenso directo, mientras que Deportes Limache no puede respirar con alivio todavía.