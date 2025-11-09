La Universidad de Chile venció en un partidazo a Deportes Limache. El cuadro universitario dio vuelta un resultado adverso y terminó ganando por 4-3 en una guerra de goles, en la que tocó remar desde atrás para los dirigidos por Gustavo Álvarez.

En palabras del técnico azul, fue una “rebeldía paciente” de los jugadores lo que permitió que se diera vuelta el luminoso. Leandro Fernández fue parte de los que mejor interpretaron esa rebelión.

Pero, no solamente los que estaban dentro del campo fueron los encargados de empujar hacia adelante al Bulla. Eso fue resaltado por el propio Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

ver también El tremendo renacer de Leandro Fernández en la Universidad de Chile: “Siempre sale el sol”

Gustavo Álvarez y un saludo a la galucha

Conferencia de prensa de Gustavo Álvarez tras el triunfo de gran calidad de Universidad de Chile ante Deportes Limache. El técnico explicaba las razones del triunfo y terminó mandando un reconocimiento al hincha azul.

“Quiero hacer un párrafo aparte para la gente de la Universidad de Chile. No es primera vez que me toca partir perdiendo un partido y es muy difícil encontrar un público que esté cero a dos a los quince minutos y apoye y grite más, como si el equipo estuviera ganando“, dijo Álvarez.

“Ellos también son parte de esta remontada“, cerró el técnico, que, además resaltó la energía compartida por el equipo para sobrellevar un partido que parecía perdido.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez y una remontada exitosa | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?