En septiembre del año pasado nació Celeste Jarry, quien llegó a acompañar a sus hermanos Juan y Santiago en los periplos tenísticos de su padre Nicolás, muy querido por toda la familia del tenis.

Con apenas cuatro meses de vida, la lactante tuvo su primer gran viaje: está acompañando al Nico en el Australian Open, el primer Grand Slam del año que empezará a jugarse la próxima semana.

Jarry arribó a Oceanía para preparar lo que será la qualy del torneo, pues debido al mal segundo semestre del año pasado terminó fuera del top 100 en el ranking ATP y no logró ingresar al cuadro principal.

Jarry jugará la qualy del Australian Open

Jarry estará acompañado por su hija Celeste

De todas maneras, se le ve feliz en las postales que muestra en redes sociales. Acompañado de su familia, a la pequeña Celeste se le entregó una tierna credencial por protocolo del torneo.

Fue la esposa de Jarry, Laura Urruticoechea, quien exhibió el documento que la organización le entregó por protocolo a la hija de Nico Jarry y es una ternura.

La credencial de la hija de Jarry en Australia

De hecho la guagua sale acompañada con su madre, quien la tenía en brazos cuando fue fotografiada. Con ella, podrá entrar a los partidos que estará jugando el Nico, que seguramente tendrá mucha fuerza al mirarla en la tribuna.

La qualy de Australia se jugará la próxima semana, entre el 12 y el 15 de enero. Son tres partidos los que se deben ganar para ingresar al cuadro principal, que comenzará a jugarse el 18.

Jarry no será el único chileno que participe en esta instancia, pues también estará jugando Tomás Barrios.