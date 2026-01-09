Mientras el tenis chileno se alista para una intensa semana con el M25 en casa y una nueva serie de Copa Davis, una de las noticias que más ruido hizo fue la confirmación de que Novak Djokovic no será parte del evento.

Para los amantes del tenis es una mala noticia pues no estará en territorio nacional, pero dentro del equipo chileno hay una mirada más estratégica.

Así lo dejó claro Matías Soto, uno de los cinco convocados al equipo chileno, quien en entrevista con Redgol abordó el desafío que tendrá en febrero de vestir la camiseta nacional y de la baja del ex número uno del mundo.

“Como fan lo quería ver a Djokovic, me hubiese encantado tenerlo ahí, pero tenísticamente hablando es mejor que no venga”, confesó el chileno, poniendo paños fríos a la ausencia del serbio y enfocándose en lo deportivo.

Matías Soto jugando Copa Davis en 2024

Soto espera que sea su mejor año en el tenis

Para Soto el hecho de estar presente como jugador chileno en Copa Davies ya es un orgullo. “Es un sueño de niño. En el momento uno se pone nervioso y ansioso, pero es una experiencia bonita. Estoy entrenando para pelear un puesto, aunque sé que las probabilidades de jugar son bajas”, destacó el joven tenista.

Publicidad

Publicidad

Matías Soto arranca el 2026 con una convicción clara: dejar atrás un año irregular y volver a instalarse en el nivel que lo llevó a competir de igual a igual en el tenis. “Este año espero volver a lo que hice el 2024, pelear por entrar a qualy de Grand Slam. Quiero tener mejores resultados y quiero seguir viviendo esas experiencias bonitas”, comentó el joven tenista.

Para lograrlo, Soto sabe que lo que tiene que hacer. “Quiero reencontrarme con mi estilo de juego, ya que el año pasado lo perdí. Es algo más general, acortar puntos, ser mas rápidos y un poco intenso”, fueron las palabras del tenista que estará en Copa Davis.

ver también Chile enfrentará a Serbia por Copa Davis: fecha, entradas y nómina del cruce por los Qualifiers 2026

Sabe que el camino del tenis es complicado y que su carrera aún puede despegar más. “Esto es una maratón, no una carrera corta. Requiere mucho entrenamiento y sacrificio, porque hay un verdadero amor por lo que uno hace: significa dejar muchas cosas de lado. Hay que ser apasionado, perseverante y hacer las cosas bien si se quiere llegar lejos”, destacó finalmente.

Publicidad