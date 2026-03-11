El 2026 transcurre de mal en peor para Nicolás Jarry. El ex número 16° del mundo no pasa por su mejor momento en el ATP Tour, prueba de ello fue su temprana eliminación del Challenger de Punta Cana ante el australiano Adam Walton (91°).

Una derrota que no hace más que acrecentar su pésima racha en el circuito profesional, lo que además se refleja en su actual posición en el ranking mundial, en el puesto 154°, y en un dato muy preocupante para su carrera: hace ocho meses que no gana.

La preocupante racha de Nico Jarry en el ATP Tour

Para tomar dimensión de este momento terrible del “Príncipe”, si queremos encontrar su último triunfo nos debemos remontar a su paso por Wimbledon, en el césped inglés, cuando superó en tercera ronda al brasileño João Fonseca en cuatro sets.

Aquella victoria fue el 4 de julio del 2025. A partir de allí vino la caída libre de Jarry. Luego de la derrota en octavos de final del Grand Slam ante el local Cameron Norrie, empezó una seguidilla de derrotas que continúa hasta hoy.

Fue eliminado tempranamente en Kitzbühel, Masters 1000 de Cincinnati, Winston-Salem, US Open y el Challenger de Villena en 2025. Ya en 2026, Nico perdió en los Challengers de Canberra y Punta Cana, los ATP 250 de Río y Santiago, más las qualy para el Australian Open e Indian Wells. 0 de 12.

La única victoria que logró Jarry en este tramo fue por Copa Davis, cuando en compañía de Tomás Barriosvencieron a los hermanos Ivan y Matej Sabanov de Serbia, para clasificar a octavos de final del Grupo Mundial.

