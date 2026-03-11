El joven tenista Diego Dedura-Palomero (291° del ranking ATP) dio uno de los golpes en el Challenger de Santiago. El alemán-chileno de 17 años derrotó al colombiano Daniel Galán (182°) por 6-4 y 7-5 en una hora y 43 minutos.

Tras el partido, el tenista no escondió su alegría por competir nuevamente en Chile. “Muy agradecido de jugar en Chile como siempre, es mi segunda casa acá. Creo que es una cosa muy linda”, comentó tras su victoria.

El tenista también fue consultado sobre una pregunta que siempre aparece cuando juega en nuestro país: la posibilidad de que en el futuro represente a Chile en la Copa Davis.

“Eso es difícil decirlo ahora. Estoy jugando por Alemania al momento, pero como dije, tengo 17 años, en los próximos años se puede hablar“, explicó el joven jugador.

Dedura-Palomero tiene descendencia chilena gracias a su papá

Más chileno que los porotos

Dedura-Palomero confesó que ya tiene incorporado varios modismos chilenos dentro de la cancha. “Mis segundas palabras son ‘huevadas’ y ‘huevón’. En los puntos importantes siempre digo ‘dale huevón’, entonces sí, es una palabra que me gusta mucho“, contó entre risas.

Además se dio el tiempo para hablar de lo que más disfruta de Chile. “Se come harta carne y me gusta mucho la fruta aquí. Hace mucho calor al momento, es muy buena comida. Me gusta mucho, más que en Argentina la semana pasada, eso seguro”, señaló.

Por último señaló quién es su tenista chileno favorito en la actualidad. “El que más me gusta, que es muy trabajador, es Garín. Cuando está en cancha es un trabajador, creo que tenía problemas privados, entonces, que siga su camino y le dé con esfuerzo”, concluyó.

