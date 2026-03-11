Días turbulentos se viven en el CDA. Universidad de Chile ha tenido un mal desempeño en la Liga de Primera 2026, lo que, sumado a la eliminación de Copa Sudamericana, dejaron a la escuadra laica sin técnico.

Francisco Meneghini dejó su cargo. La dirigencia y el DT llegaron a “un mutuo acuerdo” y el argentino ya se despidió del plantel y del CDA. Abatido, lo único que le quedó por decir fueron palabras de buena crianza.

Pero, con la salida del técnico se abre un nuevo flanco de interés. Ahora, lo que resta por saber es quién será el nuevo DT del Romántico Viajero, que tendrá la responsabilidad de recuperar a un plantel con suficiente potencia para pelear un campeonato.

ver también Apuntan al responsable del hospital azul: larga lista de lesionados en la U de Chile

Ya se atisban los primeros desafíos para el próximo DT

Evidentemente, el desafío inmediato de quien asuma la banca de Universidad de Chile será levantar el rendimiento. No tan sólo se busca buen juego, sino que principalmente resultados. Eso sí, hay otro factor que también hay que considerar en la ecuación.

Así lo dijeron en Pauta de Juego, donde Coke Hevia se jactó de hablar con una fuente interna del club, para después señalar un desconocido factor a tener en cuenta en el proceso del próximo DT azul.

“Me dijeron que hay un factor que no estaba considerando. Primero, me dijeron, creemos que estando a cinco puntos con el plantel que tenemos podemos ser campeones. Y al que venga tenemos que darle igual tiempo“, narró Coke Hevia.

Publicidad

Publicidad

“Yo le dije ‘sí, obvio, tiene que adaptarse’. Me dijeron, ‘no, olvídate del fútbol. Hay que darle tiempo en lo físico, este plantel está hecho pedazos en lo físico’“, contó Hevia.

“Hay algo más, entonces, que lo futbolístico, pero que también corresponde al cuerpo técnico“, cerró Coke Hevia, quien lamentó la salida de Paqui al tratarse de “un buen tipo”.

Bianneider Tamayo: uno de los lesionados azules | Photosport

Publicidad

Publicidad

En resumen…

El director técnico Francisco Meneghini dejó la Universidad de Chile tras un mutuo acuerdo.

La Universidad de Chile se encuentra actualmente a cinco puntos del líder del campeonato.

El periodista Coke Hevia reportó que el plantel azul presenta un deficiente estado físico.

Publicidad

Publicidad

¿Quién asumirá interinamente la banca de la U de Chile?

Será el turno de Jhon Valladares de dirigir a la Universidad de Chile en el duelo ante Coquimbo Unido de este fin de semana (sábado, 18.00 horas). El DT de las juveniles viene de un proceso en el que no suma victorias.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?