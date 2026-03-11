Corren las horas y todavía hace muchísimo ruido en Universidad de Chile que no se les haya cobrado en el duelo ante la U de Concepción esa mano dentro del área de Pablo Parra como penal. Tanto así, que generó discusión en la ANFP.

Luego del reclamo furioso que realizó la dirigencia de Azul Azul en contra de la Comisión Arbitral que preside Roberto Tobar por el desempeño del juez de ese lance, José Cabero, ambos protagonistas tuvieron un intenso cara a cara en Quilín.

Según reveló el diario La Tercera, la cita se llevó a cabo en el entrenamiento del día martes en el complejo de la ANFP, allí los árbitros se reunieron para observar la jugada en particular y llegar a una conclusión oficial respecto de por qué no cobraron penal para la U.

El cara a cara entre Tobar y Cabero por penal no cobrado a U de Chile

“A primera hora de este martes, en el análisis que hizo la comisión arbitral junto al cuerpo arbitral, se abordó la polémica jugada de Pablo Parra“, indicaron desde el interior del referato nacional al matutino, para luego explicar en detalle la acción.

“Para los instructores se trata de una disputa por el espacio que se produce dentro del área, cuando el balón cae, al jugador Pablo Parra lo desplazan de su eje por uno de los atacantes azules”, señalan sobre el no penal para la U.

Esa acción, agregan, “le hace perder su equilibrio y en la búsqueda de estabilidad abre sus brazos de manera natural, sin tener en vista el balón ni su trayectoria, cayendo el balón en su brazo, lo que no constituye una infracción porque no es una mano deliberada ni tampoco una mano antinatural“.

Finalmente, desde la Comisión Arbitral de Tobar se pusieron del lado de Cabero, pues consideran que “en la acción se tomó en cuenta la buena posición del árbitro en la jugada específica para tomar una decisión acertada y que se respaldó por el VAR”.

