La polémica suma y sigue: Universidad de Chile empató 1-1 frente a Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera. En los descuentos, los azules reclamaron un penal por mano de Pablo Parra en el área.

La jugada es discutible, pero hay un antecedente que deja botando el distinto criterio arbitral. En marzo de 2023 el árbitro Rodrigo Carvajal cobró un penal idéntico a favor de Cobresal contra Colo Colo.

En la jugada el réferi cobró como penal una mano prácticamente calcada de Fabián Castillo en Colo Colo. Incluso, para mayor seguridad, fue a ver la acción al VAR, aunque sus dudas estaban puestas en un posible empujón del atacante minero que habría invalidado la falta y la ubicación en la frontera del área.

ver también Diego Rivarola sale en defensa de Marcelo Díaz tras expulsión en la U: “Fue una tontera”

El mismo penal, distinto cobro y distinto accionar con el VAR

Incluso, en la transmisión de TNT Sports, el periodista Daniel Arrieta consigna que Castillo “amplía volumen claramente. Es una falta…”, análisis homologable a la jugada que reclaman los azules.

A diferencia del partido de la U contra el Campanil, el árbitro José Cabero ni siquiera se tomó la molestia de ir a ver el monitor del VAR.

Ante la jugada al límite, Cabero aceptó inmediatamente lo indicado desde el VAR, dejando pasar la oportunidad de revisar por sí mismo la jugada.

Publicidad

Publicidad

ver también Ex árbitro chileno por polémica acción de Pablo Parra ante la U: “Me pareció mano”

Ahora habrá que esperar que se revele la acción con el audio entre VAR y el réferi. Sin embargo, los reclamos azules se mantienen y hay algo cierto: el penal cobrado contra Colo Colo es muy, muy similar al que no se pitó para la U frente a Universidad de Concepción.