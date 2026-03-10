Diego Rivarola sale en defensa de Marcelo Díaz tras expulsión en la U: “Fue una tontera”

Universidad de Chile no logra despegar y ahora sumó un nuevo empate ante la “U” de Concepción. El equipo de Francisco Meneghini luchó hasta el final y gracias al gol de Eduardo Vargas igualó 1-1 ante los del “Campanil”.

Partido que estuvo marcado por varias polémicas: desde el quiebre total de Paqui con los hinchas, los malos cobros arbitrales de José Cabero hasta la expulsión de Marcelo Díaz. Jugada que fue analizada por un histórico del Romántico Viajero que justificó la actitud del Bicampeón de América.

Es que Díaz ingresó en el complemento por Nico Ramírez y de inmediato mostró su calidad en el medio campo azul. Incluso hizo olvidar por minutos la lesión que sufrió Charles Aránguiz en el primer tiempo. Sin embargo, en el cierre del partido la roja por agresión contra Leonel González empañó su cometido.

“Es un equipo que está presionado”, lanzó de entrada Rivarola en ESPN F90. “El jugador también lo siente y se refleja con la expulsión de Marcelo Diaz. Fue una tontera lo que hizo. Es una impotencia del momento”, lamentó el ex delantero azul.

La jugada que marcó la expulsión de Marcelo Díaz

Tras ello, Rivarola reflexionó sobre el momento que tiene que abordar Meneghini al mando del plantel azul. “Es una presión de un equipo grande y no todos los pueden sostener. No fluye el juego. Sigo creyendo que hay un gran plantel. El cuerpo técnico también queda muy expuesto. Es un momento complejo, no es llegar y sacarlo”, apuntó.

¿Cuántas fechas arriesga Marcelo Díaz?

El Bicampeón de América arriesga de momento un mínimo de dos fechas por la tarjeta roja que recibió este lunes. Lo que en el fixture implica que Marcelo Díaz se perderá los próximos partidos de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido y La Serena. Aunque esto podría cambiar siempre y cuando la dirigencia apele al tribunal. Lo que ya ocurrió con Juan Martín Lucero al principio de campeonato.

En resumen

Marcelo Díaz fue expulsado por agresión contra Leonel González en el empate ante U. de Concepción .

fue expulsado por agresión contra Leonel González en el empate ante . El volante de Universidad de Chile arriesga una sanción mínima de dos fechas tras su roja.

arriesga una sanción mínima de tras su roja. El delantero Eduardo Vargas anotó el gol de la igualdad 1-1 para el equipo azul.

