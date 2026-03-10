Se respeta el proceso: Francisco Meneghini supera registro de Salvador Capitano en la U

Universidad de Chile sumó otro decepcionante resultado en la Liga de Primera, porque la noche del lunes cerró la sexta fecha con un débil empate 1-1 ante Universidad de Concepción en el estadio Nacional.

El cuadro de Francisco Meneghini no arranca en la temporada y de los siete encuentros oficiales (se suma la derrota ante Palestino en la Copa Sudamericana) apenas ganó uno, por lo que los hinchas azules cuestionan la estadía del entrenador en su cargo.

Los seguidores laicos gritaron en Ñuñoa por la salida del estratega con pasado en O’Higgins, sin embargo, Paqui señaló en conferencia de prensa que no espera moverse de su cargo.

“No es mucho lo que se puede decir al respecto. Entiendo perfectamente la molestia porque no les gusta lo que están viendo y los resultados no son positivos, pero yo confío en el plantel, confío en el trabajo y que podemos revertir esta situación, empezando por el duelo ante Coquimbo”, sostuvo Meneghini.

Paqui Meneghini lleva más partidos en la U que Salvador Capitano

A pesar de los malos resultados, Francisco Meneghini se sostiene firme en su puesto como entrenador de la U y completó un total de 7 partidos oficiales dirigidos, superando el registro de un recordado DT laico.

Paqui ya puede decir que ha estado en más compromisos con el buzo azul que su compatriota Salvador Capitano, quien se hizo cargo de Universidad de Chile en 2007 y fue despedido por malos resultados.

Capitano alcanzó a estar solamente seis partidos como entrenador de la U, en los cuales sumó un triunfo, tres derrotas y dos empates, estadísticas que lo terminaron sacando del cuadro nacional.

Meneghini es criticado en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

El último entrenador que fue despedido por Azul Azul debido a los malos resultados fue el uruguayo Diego López, que en 2022 alcanzó a dirigir 13 compromisos y la U terminó coqueteando con el descenso.

Francisco Meneghini lleva 7 partidos en Universidad de Chile y este sábado dirigirá el octavo, frente a Coquimbo, porque se aferra a su contrato de dos años en el conjunto con sede en La Cisterna.

