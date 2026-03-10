La situación de Universidad de Chile bajo la dirección técnica de Francisco Meneghini es cada vez más complicada, debido a que no levanta cabeza en la Liga de Primera.

Los azules cerraron la sexta fecha jugando en calidad de locales ante Universidad de Concepción y otra vez empataron, este vez fue un 1-1 que terminó con mucha polémica y un penal no cobrado por mano de Pablo Parra.

La situación de la U es tensa y el apuntado es el entrenador, Paqui Meneghini, quien tiene que enfrentar las críticas por el mal inicio de temporada de su equipo, con apenas una victoria en siete partidos oficiales jugados.

Danilo Díaz recuerda que muchos estaban en contra de la llegada de Paqui a la U

Las críticas contra Paqui no son nuevas, de hecho, apenas asumió en reemplazo de Gustavo Álvarez muchos apuntaron a que no era el indicado para el cargo, situación que recordó el periodista Danilo Díaz.

El comentarista recordó en el programa La Fecha de La Hora de King Kong que Meneghini ha sido cuestionado desde su arribo a la U, situación que ahora se intensifica por la falta de victorias.

Paqui Meneghini sufre en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

“A Paqui lo quieren sacar de la U desde que llegó. El problema de Meneghini es que tendría que haber empezado a ganar desde el primer día, porque un sector muy importante, relevante, del periodismo, sobre todo el partidario y líderes de opinión, dijeron que no era el entrenador para la U y eso entró en la hinchada”, comentó.

“A Meneghini no le quedaba otra cosa más que ganar desde el primer día y nadie ha analizado las circunstancias puntuales de los partidos”, cerró el tema Danilo Díaz.

Universidad de Chile quiere volver a las victorias este sábado, cuando visite a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera