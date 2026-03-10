Osvaldo González tuvo un partido especial frente a la U de Chile y luego del partido tuvo que retroceder varios años en su carrera para hablar de Paqui. Más o menos cuando Jorge Sampaoli dirigía a la selección chilena, tiempo después de haber tenido a aquel icónico equipo del Romántico Viajero que alzó la Copa Sudamericana en 2011.

Un plantel del que Rocky fue uno de los puntales. Y colaboró con un gol tan importante como inolvidable frente al Vasco da Gama en la semifinal del certamen. Tras el encuentro, el zaguero central capitán de Universidad de Concepción fue consultado por Francisco Meneghini, quien fue colaborador de Sampaoli en la selección chilena.

“¿Quién perdón?”, contestó el experimentado zaguero en primer término, pues no logró entender la consulta. Se la repitieron y ahí contestó. “Lo tuve hace años, era como analista de Bielsa”, recordó Osvaldo González en la zona mixta del Estadio Nacional.

Osvaldo González fue homenajeado por la U de Chile en el Nacional. (Andres Pina/Photosport).

Rocky agregó que “como técnico no lo he tenido, pero le deseo lo mejor para lo que viene. Ojalá pueda lograr triunfos de acá en adelante”. El siguiente duelo del Romántico Viajero en la Liga de Primera 2026 será muy duro: ante Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La foto original que compartió Universidad de Chile tras el homenaje a Rocky. (Foto: U de Chile).

Publicidad

Publicidad

ver también Osvaldo González cuenta por qué no se cobró penal para la U de Chile: “Lo chocan a Parra y lo mueven”

Osvaldo González evalúa mal a la U de Paqui Meneghini

La sensación que le quedó a Osvaldo González sobre la U de Chile de Paqui Meneghini no fue muy positiva. Es cierto que los azules pudieron ganar con una chance clarísima que dispuso Javier Altamirano, quien no pudo superar el achique del portero uruguayo Santiago Silva.

También es cierto que hubo una mano clarísima que el árbitro José Cabero ni siquiera revisó. Y que Ariel Uribe despilfarró una ocasión inmejorable solo frente a Gabriel Castellón, quien se hizo enorme en un achique que levantó al público azul en Ñuñoa.

Eduardo Vargas le ganó el duelo a Osvaldo González para anotar el gol de U de Chile. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Creo que sinceramente pueden dar mucho más, tiene grandes jugadores. Con el correr de los partidos creo que va a ir mejorando”, fue el augurio que dejó Rocky. Aunque el tiempo para los fanáticos del Bulla parece no ser un aliado. De hecho, al cabo del empate contra el Campanil varios entonaron el cántico que exigía la salida del cuestionado entrenador.

ver también ¿Paqui ya se va? La extrema idea de Azul Azul con Francisco Meneghini y su futuro en la U

Revisa el compacto del empate entre Universidad de Chile y U de Concepción

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile tiene 7 puntos y está peligrosamente cerca de la parte baja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 al cabo de 6 fechas.

Publicidad