La U de Chile sigue con una victoria apenas en el ciclo que lidera Francisco Meneghini y eso le hizo mucho ruido a un periodista. Después de consumada la igualdad ante Universidad de Concepción, el DT de los azules reconoció una mejoría en el segundo tiempo.

Pero de todas maneras, el Romántico Viajero no pudo vulnerar al portero uruguayo Santiago Silva después del tanto que marcó Eduardo Vargas. A pesar de que, por ejemplo, Javier Altamirano dispuso de una chance clarísima para poder vencer al ex golero de Boston River.

En la sala de prensa del Estadio Nacional, el periodista Leo Mora preparó una pregunta muy directa. Pero en medio de su intervención, le surgieron varias consultas más. “¿No siente vergüenza de cómo ha sido este año en la U?”, fue la primera consulta al callo.

Francisco Meneghini no encuentra el camino con la U. (Andres Pina/Photosport).

“Un triunfo en el Superclásico que no sirvió de nada y la eliminación en la Sudamericana. ¿Qué le hace sostener a usted su continuidad? Usted dice que confía en que los muchachos saquen adelante esto. Si no lo han sacado en 6 fechas, ¿por qué piensa que en la 7° va a suceder esto?”, continuó Mora ante la mirada de Paqui.

Y prosiguió. “¿Los jugadores le creen? ¿Le entienden? ¿Usted se hace entender al plantel para no renunciar o irse de la U de Chile? Los hinchas se lo pidieron, decían ‘Paqui se va”, complementó el citado comunicador. Aunque le dio una puerta de salida al cuestionado entrenador del Bulla.

“Fueron bastantes preguntas en la misma oración”, introdujo el ex adiestrador de O’Higgins antes de confirmar su confianza en el trabajo, su plantel y en revertir la situación en la fecha siguiente contra el actual campeón del fútbol chileno: Coquimbo Unido. Y en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Paqui Meneghini defiende a su U de Chile ante periodista que lo incomodó

A pesar del mal inicio del ciclo de Paqui Meneghini en la U de Chile, se animó a responderle a este periodista con la mira puesta en el futuro. Al menos en lo más inmediato: viajar a la región de Coquimbo para desafiar al actual monarca del balompié nacional.

“Confío en el trabajo que hacemos, entiendo el disgusto y el malestar de la gente. Está en su derecho, pero el segundo tiempo del equipo me gustó”, aseguró Meneghini, quien sacó algunas cuentas positivas en el complemento, aunque también recibió malas noticias.

Paqui Meneghini le da indicaciones a Maxi Romero, quien tuvo una actuación rescatable. (Andres Pina/Photosport).

Como la tarjeta roja de Marcelo Díaz, por ejemplo. “Confío que en Coquimbo podemos mostrar una mejor cara, competir bien y ganar ese partido que nos permita recuperar posiciones en el campeonato. Pienso en Coquimbo, en que el equipo juegue mejor, como jugó en el segundo tiempo. Y que podamos ganar”, cerró Francisco Meneghini, cada vez más complicado en su cargo.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile tiene 7 puntos y está peligrosamente cerca de la parte baja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 al cabo de 6 fechas.