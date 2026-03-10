Dentro del inicio tortuoso de la temporada que ha tenido la U de Chile, seguramente Fabián Hormazábal es uno de los jugadores que más lo ha sentido. Sobre todo por la diferencia del nivel con el que terminó el año pasado y cómo comenzó el 2026.

A pesar de la baja en su rendimiento, Hormazábal sigue como titular indiscutido en el equipo que adiestra Francisco Meneghini y jugó los 90 minutos en el empate 1-1 frente a Universidad de Concepción. “Se termina haciendo un esfuerzo tremendo, intentamos por todos lados”, dijo el Fabi en TNT Sports.

“El segundo tiempo creo que fuimos un poco más arriba, adelantamos las líneas, pero no nos alcanzó para el objetivo de ganar el partido”, aseguró el otrora jugador de O’Higgins y Deportes La Serena. Por supuesto, también reclamó por esa mano dentro del área que hizo Pablo Parra.

Una jugada que el árbitro José Cabero estimó que no ameritaba ser pitada. Algo que evidentemente no gustó en el camarín azul. “Es un penal claro. El año pasado contra Limache nos cobraron uno igual, no sé por qué ahora no lo cobraron“, aseguró Hormazábal, autor del centro para el gol de Turboman.

La mano de Pablo Parra ante Fabián Hormazábal. (Andres Pina/Photosport).

“Habrá que verlo bien, fue una jugada rápida. Queda a criterio de los árbitros, pero hay que seguir trabajando. No nos está alcanzando”, concluyó el Fabi, quien ya piensa en la visita al estadio Francisco Sánchez Rumoroso para visitar a Coquimbo Unido en la 7° fecha.

Otro ángulo de la mano que reclamó toda Universidad de Chile. (Captura TNT Sports).

Fabián Hormazábal deja duro recado de ánimo para la U de Chile

Fabián Hormazábal está en la U de Chile desde enero de 2024 y prácticamente desde que llegó ha sido un titular indiscutido. Por eso mismo, sabe que en estos momentos negativos hay que mantener la calma. Y buscar un triunfo lo antes posible.

“Hay un montón de factores, pero lo más importante es lo que tiene adentro el jugador. Nosotros tenemos que hacernos cargo y sacar carácter para empezar a ganar y sacar los partidos adelante”, aseguró el Fabi, quien les pidió un poco más a todos sus compañeros.

Fabián Hormazábal en acción ante Huachipato por la Liga de Primera 2026. (Eduardo Fortes/Photosport).

Por lo pronto, en el cuadro estudiantil pueden corregir detalles para la 7° fecha, un momento clave en la temporada, según había dicho un entrenador que ya fue destituido en su cargo. Este sábado 14 de marzo, Universidad de Chile visitará el estadio Francisco Sánchez Rumoroso para jugar ante Coquimbo Unido desde las 18 horas.

Universidad de Chile tiene 7 puntos y está peligrosamente cerca de la parte baja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 al cabo de 6 fechas.